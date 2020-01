¿Qué opinión tiene respecto a su exclusión por parte del Jurado Nacional de Elecciones?

Estoy fuera (de contienda) por cometer un error que he reconocido, que fue aclarado y (el automóvil) figura en los Registros Públicos.

¿Cuál fue su error?

Mi error fue consignar el vehículo de mi empresa, y no el de mi esposa, como mío.

¿Trató de resolver ese problema?

Sí, claro. Simplemente le pareció (al JNE) que fue una falta gravísima. Bueno, ese es el tipo de Jurado que tenemos.

¿Hay un mea culpa de su parte por ese error?

Es humano cometer errores, no me siento un delincuente. Obviamente, pude haber puesto más atención pero de allí a convertirme en un delincuente, no; pero bueno, esas son las autoridades mediocres que tenemos.

Aparte de su caso ¿cómo analiza el papel que desempeña el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro?

Me encontré con Pedro Gamio (Partido Morado) a quien conozco y es una persona muy correcta y también por un error ridículo y absurdo ha sido excluido.

¿Deja mucho que desear la actuación del JEE?

Es mediocridad pura, es una expresión de mediocridad.

¿Hay abuso en las exclusiones?

Más que abuso, es mediocridad, debe haber un grado de discrecionalidad. El espíritu de la ley electoral es evitar que los delincuentes postulen al Congreso, no dice que quien se equivoca en algo está afuera. Están excluyendo a gente correcta.

¿Debió existir una reconsideración hacia usted?

Me han llamado (los del Jurado), he reconocido mi error, he sustentado, pero no ha servido de nada.

¿Qué le pide ahora al ente electoral en los días previos a los comicios?

Que sean objetivos. Debemos evitar que los delincuentes vayan al Congreso.

Perfil

Fernando Cillóniz, exgobernador de Ica

Ingeniero económico-UNI. Maestría en Administración de Empresas en la Escuela de negocios de Pensilvania. Fue director del Consejo Nacional del Ambiente.