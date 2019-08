Fernando Cillóniz sobre Tía María: Vizcarra ha tenido una actitud "pusilánime y débil"

Síguenos en Facebook

El exgobernador de la región Ica, Fernando Cillóniz, consideró que el presidente Martín Vizcarra, ha mostrado una actitud "pusilánime" sobre el proyecto Tía María, cuya licencia de construcción fue suspendida este viernes por el Gobierno.

Como se sabe, el Consejo Nacional de Minería suspendió este viernes la licencia al proyecto minero mientras que se resuelva el recurso de revisión presentado por el Gobierno Regional de Arequipa ante el Ministerio de Energía y Minas.

"(Es) Timorato, pusilánime, débil. Lo tengo que decir con pena, porque él sí sabe ser firme, como lo hemos aprendido los peruanos frente al Congreso de la República, frente a jueces corruptos. Pero algo tiene con las regiones que lo hacen un presidente débil en ese aspecto y nos está haciendo mucho daño esa debilidad", dijo en RPP.

Fernando Cillóniz aseguró que esta calificación sobre Martín Vizcarra "no es un insulto". Remarcó que con una actitud de ese tipo, "el diálogo es inviable".

"Pusilánime es que no toma acción frente a un caso concreto, no es ningún insulto, ninguna ofensa, es ser timorato y eso es lo que están demostrando no solo él, sino también otras autoridades que merecían en esta situación ser mucho más firmes", señaló.

Fernando Cillóniz lamentó que se haya tomado dicha decisión tras el paro indefinido de los pobladores del Valle de Tambo y afirmó que el mandatario "ha permitido que se maltrate" a la Policía Nacional, que estuvo resguardando la zona del conflicto ante el rechazo al proyecto minero.

Sanción a vándalos

Indicó que "los vándalos que apedrean a la policía" deben ser sancionados y que se puede hacer una protesta "sin vandalismo". Además, Cillóniz lamentó que el Ejecutivo no haya podido sostener un diálogo con la población de Valle del Tambo.

"Las minorías vociferantes están dominando a las mayorías silenciosas. El Gobierno no ha sabido poner este ojo fino que se requiere para encontrar el sentido de las mayorías", expresó.