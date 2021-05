Fernando Rospigliosi, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, consideró que hay una “connotación política” en el ataque perpetrado por remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem, identificados como el Militarizado Partido Comunista del Perú, que dejó un saldo de 16 muertos este domingo.

“Como ha dicho el director de la Dircote, Gral. Arriola, esta matanza es distinta a otras cosas y tiene una connotación política porque han dejado volantes ahí, donde dicen no a Keiko (Fujimori). Están dando una señal al país, a toda la gente del Vraem que tienen aterrorizada”, comentó en declaraciones a RPP esta mañana.

Según el más reciente comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el atentado dejó como saldo a 16 personas fallecidas, entre ellas cuatro menores de edad, en el centro poblado San Miguel del Ene.

Rospigliosi insistió en la propuesta que hizo durante el debate entre equipos técnicos el domingo 23 de mayo, en el que aseguró que si Keiko Fujimori ganara las elecciones, lograrían eliminar los remanentes de Sendero Luminoso en seis meses.

“Cuando he dicho que en seis meses se puede acabar con esta banda terrorista, no estoy diciendo porque se me ocurrió, se puede hacer”, aseguró tras recordar que se lograron metas importantes en el Alto Huallaga cuando se desarticuló la columna que lideraba el ahora preso Florindo Flores Hala, ‘Artemio’.

MIRA ESTO | Equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre por fin debatieron

“Ahí no se desplegaron miles de soldados, fue inteligencia y golpes de mano. Es lo que se requiere para liquidar estas bandas. Lo difícil es ubicarlos, ellos trabajan en ceja de selva, una zona muy intrincada donde se produce la hoja de coca y el narcotráfico del que ellos se financian. El punto es ubicarlos y para eso se necesita inteligencia”, comentó.

Rospigliosi, exministro del Interior, consideró que desde la captura de ‘Artemio’ ha faltado decisión política para replicar esta estrategia en el Vraem.

“No se ha hecho, no sé por qué, realmente no logro entenderlo. No es fácil pero hay tecnología y se requieren dos cosas, inteligencia humana e inteligencia de señal”, concluyó.