Fernando Rospigliosi: "García Belaunde tiene muchas posibilidades"

Entre las figuras para la próxima presidencia del Congreso, ¿ve posibilidades en García Belaunde?

Él tiene muchas posibilidades. Pertenece a una bancada muy pequeña, la de Acción Popular; entonces él podría eventualmente aglutinar al keikismo y a otras bancadas que son grupos pequeños para tratar de convertirse en el próximo presidente del Congreso. Tiene posibilidades. Tiene aptitudes, mucha experiencia parlamentaria. En general, ha mostrado una posición crítica al Gobierno. Tiene muchas posibilidades.

¿Podría tener una buena performance Luis Iberico, que ha retornado con madurez de su estancia europea?

Bueno, también. Justamente él logró consensos al final del gobierno de Humala. Se unieron diversas fuerzas para quitarle la presidencia al humalismo. Iberico pudo aglutinarla frente al fujimorismo.

¿Salaverry podría ser reelecto?

Es muy, muy difícil. Difícilmente va a tener el apoyo del keikismo y no va poder atraer a otras bancadas.

¿Qué impresión tiene acerca de Juan Sheput?

Hasta hace poco Sheput tenía muchas posibilidades porque pudo haber sido una alternativa. Pero su posición respecto al fiscal Chávarry creo que lo ha distanciado mucho de los keikistas. Sin el apoyo de ellos no puede llegar a la presidencia del Congreso. Hasta antes de eso, él tenía las mejores posibilidades de entre todos los que hemos hablado.

¿Sí?

Creo que sí, pero ahora ha quedado fuera de carrera porque el keikismo ya no lo va a respaldar.

Mercedes Aráoz, del oficialismo, ¿quedaría bien parada frente a los contendores que hemos mencionado?

No. No creo que tenga alguna posibilidad. Ella no se lleva bien con los keikistas ni con otras bancadas.

Rosa Bartra ha ganado resistencias dentro de su propio partido y en otras bancadas...

Ella ha cumplido un papel destacado en el último año. Se ha convertido en la lideresa de un sector del keikismo, pero a su vez tiene resistencias en otro sector de ese grupo. Pero sobre todo tiene resistencias en otras bancadas del Congreso, precisamente por el papel que jugó en la comisión “Lava Jato”, en Constitución, como una opositora dura al Gobierno. Su figura destaca claramente en este sector del keikismo, pero me parece difícil que pueda alcanzar los votos en el Congreso.

Fernando Rospigliosi

Periodista y analista político. Sociólogo por la PUCP, comunica-dor, político y exministro del Interior en el gobierno de Alejandro Toledo. Fue articulista político en el semanario Caretas, El Comercio y otras publicaciones.