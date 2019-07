Fernando Tuesta cuestionó inasistencia de congresistas en Pleno durante debate de proyectos de la reforma política

Síguenos en Facebook

El expresidente de la Comisión para la Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla, consideró lamentable la ausencia de los legisladores durante en Pleno del Congreso en el que se debatió -el último jueves- los proyectos remitidos por el Ejecutivo.

En diálogo con Canal N, Tuesta calificó de "irresponsabilidad extrema" la inasistencia de los parlamentarios en el Hemiciclo, en momentos que se discuten temas que son fundamentales para nuestro país.

"Ayer no lo votaron, ahí es porque simplemente como ocurre muchas veces, los congresistas no asisten. Esto es un grado de irresponsabilidad extrema. Está en juego tamañas decisiones y que los congresistas no asistan", subrayó.

Luego, estimó que esa ausencia pone en riesgo la cuestión de confianza.

"Muchos congresistas hablan y se retiran, se escuchan a sí mismos es una lástima, además, peligroso porque pone en riesgo el tema de la cuestión de confianza", afirmó.

En otro momento, Tuesta Soldevilla precisó que la aprobación del proyecto que modifica la inscripción y cancelación de partidos políticos es un gran avance pero hay que tener cuidado porque están contra el tiempo por la fecha límite.

“Aún falta una segunda votación y esta requiere un mínimo de 7 días y, teniendo en cuenta que esto se cierra el 25, entonces el 18 de julio ya se tiene que haber votado a menos como primera votación, pues las otras tres que requieren modificación en las leyes orgánicas y de organizaciones políticas", añadió.