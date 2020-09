El fiscal José Domingo Pérez denunció que su familia y él vienen sufriendo de acoso por parte de “desadaptados” que lo insultan en los exteriores de la Fiscalía y en las redes sociales.

“Yo lo he venido denunciando en varias oportunidades. Hay un acoso, no solamente a mí, sino a mi familia. No solamente son los desadaptados que van a la puerta de la Fiscalía a insultar, a vejar a mi familia, sino en las redes sociales y uno que otro programa en los medios de prensa que cogen esas falsas informaciones . En la institución quedan los resagos del ‘chavarrysmo’ y del ‘galvismo’ que tratan de erigir la represalia a quienes hemos atrevido a denunciar los actos de interferencia que hay en la Fiscalía”, expresó en entrevista con RPP.

Según Pérez, acusan a su esposa con hechos falsos y que ella renunció a su cargo de directora corporativa de Perú Compras por el acoso insistente que no le permitía cumplir con su labor.

“Mi esposa ha sido fundadora de Perú Compras cuando esta institución se crea a inicios del año 2016. Martín Vizcarra no tenía ningún cargo público en aquella fecha. Mi esposa tuvo que renunciar porque había un acoso insistente y que no le permitía cumplir su labor. Ya lo he indicado en su oportunidad cuando fueron a la puerta de su institución, esta gente desadaptada, a agraviarla”, manifestó.

“Mi esposa no ha participado en ninguna adquisición de emergencia producto del covid-19, tanto es así que la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside Edgar Alarcón, citó el 5 de mayo de este año al jefe de Perú Compras, Fernando Masumura, y él les señaló que mi esposa no había participado en ninguna compra. Por lo tanto, espero que se deje de acosar a mi familia porque si el objeto de ataque será mi trabajo, lo entiendo porque estoy investigando organizaciones criminales con diversos tentáculos”, agregó.

