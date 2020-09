Fiscal Rocío Sánchez, integrante del equipo especial del caso Cuellos Blancos, reveló este miércoles que evalúa renunciar al referido grupo de investigación debido a que se siente “presionada”.

“Sí [evalúo renunciar], porque para mí, mi tranquilidad y mi familia son primero. Yo no me aferro a los cargos. Si no necesitan que trabaje aquí, me retiro. Están creando un episodio dentro de mis facultades”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Sánchez detalló que le han solicitado que dé cuenta y eleve los expedientes que tiene a su cargo, pero aseguró que todo está en orden y en regla. Dijo no ver razón de esta solicitud y expresó su extrañeza, ya que está en los tiempos correspondientes. Por eso, dijo sentir que existe “desconfianza”.

“Hay quejas de los fiscales superiores de otros casos alegando que me demoro en remitir la información. Se solicitan pedidos inexactos y estos fueron contestados en febrero y por la pandemia recién estamos elevando esto a los superiores”, señaló.

“La fiscal de la Nación no tendría por qué preocuparse por estas delaciones. Siento que hay desconfianza hacia mi trabajo porque trasciende la información de cuadernos reservados”, añadió.

En otro momento, la fiscal Rocío Sánchez indicó que existen testimonios contenidos en las investigaciones que podrían llegar a funcionarios “de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)” .

Rocío Sánchez

El lunes 14 de setiembre la fiscal coordinadora del equipo especial del caso Cuellos Blancos, Sandra Castro, denunció ante Control Interno que su colega Rocío Sánchez no le entrega las seis carpetas y los documentos que estas contienen. Castro señala que, pese a haberle requerido los documentos en persona, “no hubo respuesta”.

Como se recuerda, el 9 de de setiembre la Fiscalía de la Nación designó a la fiscal Sandra Castro como coordinadora de los despachos que integran la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, encarga del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

