El fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela Barba, indicó que la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori se estaría entregando al Poder Judicial en el mes de abril.

El magistrado del Ministerio Público señaló que la investigación está muy avanzada y que se encuentran a la expectativa de la decisión que emita el martes 28 de enero el juez Víctor Zúñiga Urday respecto al pedido de 18 meses que solicitó el fiscal que la investiga por el delito de lavado de activos, José Domingo Pérez.

“Estamos a la expectativa de avanzar lo más pronto posible, así como, la relacionada con la prisión preventiva de Jaime Yoshiyama y Pier Figari, definitivamente en cualquier caso nosotros necesitamos previo al vencimiento de estos plazos (tener) un acusación formulada, entonces estamos hablando que para el mes de abril ya tiene que haber una acusación controlada en proceso de ser controlada me refiero a que ya presentada por el Ministerio Público (ante el Poder Judicial)”, expresó Vela.

En otro momento indicó que la investigación contra Fujimori y algunos co investigados como Yoshiyama y Figari ya se encuentra en la fase final. Sostuvo que si en el caso del ex secretario de Fuerza Popular y del asesor personal de la hija del expresidente Alberto Fujimori es necesario mantenerlos bajo prisión preventiva entonces cómo no se va a necesitar que la supuesta cabeza de una organización criminal se encuentre bajo esta medida limitativa.

“(Está el caso) muy avanzado. Estamos en fase final de la investigación pero se requiere también una aseguramiento no solamente para la investigación sino para una etapa intermedia en un futuro juicio, además subsisten unas medidas coercitivas de otros co investigados como: Jaime Yoshiyama y Pier Figari que están privados de libertad bajo la decisión del Poder Judicial en tres instancias, entonces hay que compatibilizar si todavía es necesario la prisión preventiva con mayor razón para quien es la cúspide de esta organización criminal que es la señora Fujimori”, dijo.

Sobre el pronunciamiento que hizo Keiko Fujimori a través de sus redes sociales, Vela señaló que está en el ejercicio de su libertad de expresión, sin embargo, manifestó que no es el mismo comportamiento procesal porque ella durante el proceso (por su pedido de prisión preventiva) guardó silencio.

INTROMISIÓN

El fiscal superior Vela, luego de votar en el colegio Carmelitas de Miraflores, sostuvo que el equipo que dirige tuvo que elevar su voz de protesta cuando algún personaje de la política trató de entrometerse en el papel técnico que ejecutan los miembros del Ministerio Público porque es algo que no les corresponde a algunos funcionarios.

“(…) Lo que nosotros siempre hemos buscado es que no exista instrumentalización de la política para poder influir en la averiguación de la verdad en un tema técnico es decir, un tema que se debe mantener dentro de lo que es el servicio de la administración de justicia. La intromisión es lo que nosotros siempre reclamamos que no debe formar parte dentro de lo que es el papel protagónico de cada quien tiene funciones específicas”, enfatizó.

Por último agregó: “(…) Nosotros procuramos siempre que los requerimientos estén dentro de ese plano técnico, sin embargo, cuando la política es utilizada para instrumentalizar fines subalternos es donde nosotros siempre elevamos una voz”.