Fiscales supremos esperan hace un mes explicación de Vela y Pérez sobre acuerdo con Odebrecht

Síguenos en Facebook

A un mes de haberse aprobado por mayoría, en la Junta de Fiscales Supremos, que los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, miembros del Equipo Especial “Lava Jato”, se presenten ante dicha instancia a fin de explicar los alcances del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, este convenio aún no se concreta.

Esta situación adquiere mayor connotación después del conflicto suscitado entre las procuradurías por el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Estado y la empresa Odebrecht. Es más, el fiscal Germán Juárez, también miembro del Equipo Especial, consideró que la denuncia penal contra el procurador del caso Odebrecht, Jorge Ramírez, pone en peligro el acuerdo suscrito con la compañía brasileña.

En ese contexto, un grupo de fiscales supremos sostiene que es urgente que tanto Vela como Pérez profundicen en sus explicaciones sobre dicho convenio. Frente a la demora en la convocatoria, el fiscal supremo Tomás Gálvez, a través de una misiva, reiteró a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que los miembros del Equipo Especial se presenten ante la máxima instancia fiscal.

Gálvez, es importante recordar, es investigado por sus presuntos vínculos con el extraditable y exjuez supremo César Hinostroza, acusado de formar parte de la denominada organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, pero su posición es respalda por la mayoría de los supremos. Él refirió que hasta la fecha y a pesar de haberse celebrado dos sesiones de junta, no se ha citado a los magistrados.“(...) tenga a bien disponer que se programe la concurrencia de los fiscales para la siguiente sesión de junta (...) se advierte que el acuerdo presentaría diversas incongruencias y deficiencias, atendiendo a que se están llevando a cabo otros acuerdos con esta empresa y con otras afines, resulta necesario realizar las correcciones pertinentes a fin de cautelar los intereses del Estado”, se lee en el documento.

Los voceros indicaron que el pedido en la primera sesión donde se acordó citar a los miembros del Equipo Especial fue hecha por los fiscales supremos Pedro Chávarry, Víctor Rodríguez Monteza y Gálvez.Como se recuerda, los magistrados supremos Chávarry y Rodríguez también son cuestionados tras aparecer audios comprometedores que lo vinculan con Hinostroza.Hace unos días, el procurador anticorrupción Amado Enco interpuso una denuncia en contra del procurador ad hoc para los casos “Lava Jato”, Jorge Ramírez, por favorecer a la constructora brasileña y a sus exfuncionarios en la negociación del monto de la reparación civil, ocasionando perjuicio a los interese del Estado peruano.

Enco le atribuyó a Ramírez, y a los que resulten responsables, los delitos de negociación incompatible y omisión de actos funciónale, al sostener que este último habría “pactado irregularmente” la devolución de aproximadamente 524 millones de soles existentes en el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR), producto de la venta de la Hidroeléctrica Chaglla. De esta forma, el enfrentamiento entre los Procuradores está a un paso de trasladarse al escenario fiscal.

Cuestionamientos

Correo accedió al documento que presentó Gálvez en el cual se presentan una serie de temas que la Junta de Fiscales Supremos deberá consultar al Equipo Especial Lava Jato. Se advierte, por ejemplo, que ningún ex directivo de la empresa Odebrecht se le investigó por el delito de organización criminal, lo que a su parecer sí le alcanzaría esta imputación pues lleva 15 años operando en nuestro país y cometió delitos contra la administración pública sobornando a expresidentes y funcionarios públicos.

Para Gálvez, esta omisión resultaría incongruente si se toma en cuenta que el Equipo Especial imputó cargos de organización criminal a todos los expresidentes, ministros, alcaldes, entre otros. Asimismo, indicó que no se imputó el cargo por corrupción activa de funcionarios, siendo que la empresa se coludió con los funcionarios públicos, y pagó cantidades de dinero como sobornos para obtener las adjudicaciones de los contratos.

Ello dificultaría aplicar la cláusula anticorrupción, perjudica al Estado y favorece a Odebrecht y a sus funcionarios.A pesar de que existirían actos de corrupción -se agrega-, no se emplazó a la empresa y demás colaboradores para que en un tiempo prudencial entreguen toda la información existente en el sistema MyWebDay o Drousys respecto a pagos de funcionarios públicos peruanos.Otra omisión tendría que ver no solo con el acuerdo sino en la investigación es, pues no se ha tomado en cuenta para nada la incautación y decomiso de efectos y ganancias del delito. En esa línea, se han confundido los conceptos de efectos y ganancias del delito materia de decomiso con los conceptos configurativos del daño ocasionado que determina la reparación civil.

Vacaciones

En tanto, en diálogo con este diario, el fiscal supremo Tomás Gálvez explicó que no es la primera vez que se hace un pedido para que el Equipo Especial Lava Jato explique a sus superiores los cuestionamientos sobre el Acuerdo de colaboración con Odebrecht.

“Esto se ha solicitado desde hace un mes y fue aprobado por la Junta de Fiscales Supremos. Hay presuntas irregularidades y advertencias. Si hay alguna responsabilidad, se deben tomar las decisiones correspondientes ”, manifestó a este medio. Gálvez sostuvo que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, concluye sus vacaciones hoy y espera que el próximo lunes convoque a una reunión con los fiscales supremos.

“Tiene que haber un pronunciamiento institucional del Ministerio Público. Hay tantas irregularidades. La idea es que estén presentes los fiscales que participaron en el acuerdo, Rafael Vela y José Domingo Pérez”, señaló.

Debe aceptar

A juicio del penalista Carlos Caro, por transparencia, la titular del Ministerio Público debería convocar a una Junta de Fiscales Supremos y citar a los fiscales del Equipo Especial “Lava Jato”. “Me parece bien que la fiscal de la Nación acepte y convoque una Junta de Fiscales para que se explique el Acuerdo de colaboración con Odebrecht, pero estaría mal que se haga de ello un proceso contra los fiscales (Vela y Pérez)”, sostuvo.

Para Caro, lo ideal de la reunión del equipo de Fiscales que dirige Rafael Vela es que sea de carácter informativo y no de interrogatorio. “No es un proceso de juzgamiento contra el Equipo Especial, debe ser una reunión netamente informativa (...) Si hay una información confidencial ellos no tienen porque revelarla”, declaró.

El penalista explicó que los fiscales están obligados a aceptar ir a la cita, ya que la invitación la realizan sus superiores. “La Fiscalía se guía por el principio de jerarquía. Si hay un llamamiento de la Junta de Fiscales Supremos, entonces tiene que darse la situación”, señaló.

Una fuente del Ministerio Público señaló que el pedido para citar a Vela y Pérez tuvo varias excusas de parte de la fiscal de la Nación como del Equipo Especial Lava Jato, la primera salió de vacaciones sorpresivamente y el fiscal Domingo Pérez estuvo mal de salud. Luego, el equipo de Rafael Vela programó un viaje a Brasil para realizar interrogatorios.

Se desliga

En tanto, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, rechazó “de la manera más severa” que el Ejecutivo esté detrás de la denuncia presentada por el procurador anticorrupción Amado Enco contra su homólogo para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez.

Sostuvo que ha solicitado que el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado elabore un informe técnico-legal sobre la acusación, a fin de que este revisado por el pleno del Sistema de Defensa Jurídica en una reunión de la próxima semana y se tome una decisión corporativa del caso.

“Esta decisión de impulsar esta denuncia del doctor Enco ha sido una disposición discrecional de él, entiendo yo, en ejercicio de sus funciones”, dijo a Canal N.Explicó que el procurador Enco le informó el último martes de la denuncia que interpondría contra Ramírez, la cual fue presentada ante la Fiscalía de la Nación, “que en su momento seguramente va a revisarla y responder”.

Zeballos indicó que, en lo personal, no considera que se deba devolver los S/ 524 millones a Odebrecht, pero descartó que un pronunciamiento de ese tipo “signifique que tenga injerencia en la labor que realiza el Ministerio Público y el Poder Judicial”.