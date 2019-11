Fiscales supremos y Equipo Especial enfrentados

Síguenos en Facebook

Las declaraciones del fiscal superior coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, en contra de la sanción disciplinaria impuesta a su colega José Domingo Pérez, devinieron también en una ácida crítica hacia algunos miembros de la Junta de Fiscales Supremos, que no ven con buenos ojos su labor en la investigación "Lava Jato". Vela Barba se refirió a los fiscales Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, a quienes acusó de operar para destituirlos y apartarlos de la investigación del caso Odebrecht.

Responden

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, cuestionado por sus presuntos vínculos con el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", advirtió que debe existir una "subordinación" por parte de los fiscales del Equipo Especial a sus superiores, algo que, a su juicio, no se cumple.

“Nosotros respetamos únicamente los trabajos serios y sin direccionamiento. Estos fiscales no respetan a nadie. Están sobredimensionados y no han asistido a las citaciones que le ha efectuado la Junta de Fiscales Supremos, órgano máximo del MP. Prefieren declarar en los medios de su interés y no ante sus superiores”, dijo Chávarry a Correo.

Por su parte, Tomás Gálvez, también fiscal supremo, fue igual de crítico contra Domingo Pérez.

“Ese señor ya está lindando con la inimputabilidad, no tengo nada que decir. Cuando exista una justicia imparcial y comprometida con el país y no con los intereses de las empresas corruptas, se investigará. Cómo se viene rasgando las vestiduras para beneficiar y proteger a Odebrecht”, manifestó.