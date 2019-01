Fiscalía archivó investigación contra jueza Miluska Cano, acusada de abusar de su sobrina (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La Fiscalía decidió archivar la investigación que seguía en contra de la jueza Miluska Cano, quien es acusada de haber cometido el presunto delito de abuso sexual contra una menor de edad que es nada menos que su sobrina.

El que dio por concluidas las indagaciones, el pasado 3 de enero, es el fiscal Mario Concepción Barrón, titular de la segunda fiscalía penal de San Isidro. De acuerdo a un reportaje del dominical Punto Final, el fiscal tomó su decisión tomando en cuenta un informe emitido por el ginecólogo Elmer Rosales Pereda el 21 de agosto del 2017 (allí se afirma que la niña no había tenido relaciones sexuales ni había sufrido daño en sus genitales) y que fue entregado como prueba por una cuñada de la jueza Cano quien terminó siendo la gran favorecida.

Lo raro del asunto es que fue la propia cuñada quien le sugirió a la madre de la menor acudir al consultorio del doctor Rosales. No obstante, el padre de la niña grabó de manera oculta al profesional cuando él admite que fue engañado por esa mujer.

"A mí me da cólera porque me ha sorprendido, me ha engañado, sabiendo que ella es abogada...", se le escucha decir al ginecólogo Elmer Rosales.

En suma, como denuncian los padres de la menor, el fiscal encargado del caso le dio mayor importancia al informe del ginecólogo que a un certificado médico legal, emitido el 21 de marzo de 2017, que confirma que la niña tenía defloración antigua.

Los padres de la menor acusan a la jueza superior Miluska Cano -miembro de una de las cinco salas penales nacionales encargadas de resolver casos de terrorismo, contra la humanidad y lavado de activos- de haber tocado a su hija entre finales del 2016 y mediados del 2017, cuando esta visitaba a sus tíos o incluso se quedaba a dormir en su vivienda.

"No te tengo miedo y si me pasa algo va a ser por encontrar justicia para mi hija... y que quede bien claro que si pasa cualquier cosa, hago responsable directo a esta señora, con nombre propio: Miluska Cano", dice el padre de la niña que habría sido abusada por la jueza Cano.

"Ella ha dado ante todos la imagen de ser una buena persona buena, generosa, creen que es una persona correcta, pero eso es una máscara, que es como abrir una lata llena de gusanos", sentencia la madre de la menor.