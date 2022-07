Hugo Espino acudió este martes a declarar ante el Ministerio Público por el caso de la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, y su abogado informó que han cambiado su situación jurídica de testigo a investigado.

El defensor legal de Espino Lucana indicó que la Fiscalía ha realizado este cambio, pese a que no tendrían elementos de convicción para sustentarlo.

“Mi patrocinado, de manera inexplicable, a partir del día 8 del presente mes, ha cambiado su situación jurídica de testigo a imputado, sin tener mayores elementos de convicción que sustenten dicho cambio. No obstante, mi patrocinado de manera puntual y en la fecha, ha brindado todos los esclarecimientos y ha respondido de manera puntual y clara las preguntas del señor fiscal”, dijo para la prensa.

Seguidamente, comentó que la declaración del investigado no ha podido concluir este martes, debido a que se ha cruzado con la citación de Paredes Navarro y otros testigos del caso. Por tal, dijo que esta continuará mañana y así terminará de responder las interrogantes del Ministerio Público.

Asimismo, el abogado informó que el empresario no acudió a la citación del último 12 de julio, debido a que el expediente estaba siendo trasladado de la Fiscalía Anticorrupción al Equipo Especial contra la corrupción de poder, el cual finalmente verá este caso.

“En la fecha anterior, que fue el día 12 de julio, en esa fecha el expediente se trasladaba de la Fiscalía Anticorrupción al Equipo Especial (contra la corrupción del poder), por tanto, recién se avocó dicho día y la primera fecha a cargo del Equipo Especial es la fecha del día presente”, sostuvo.

Por su parte, Hugo Espino también se pronunció y rechazó las imputaciones en su contra. En ese sentido, aseguró no haber cometido ningún delito.

“Estoy asistiendo a la primera citación del Equipo Especial. Dando la cara porque no tengo nada que esconder. Rechazo las imputaciones que indican que tengo algún tipo de delito. Trabajo desde el año 2019 con mi empresa, no es una empresa fantasma y he dado toda la documentación a las entidades competentes”, aseveró.