Fiscalía suspende la toma de declaración de Avraham Dan On

El Ministerio Público suspendió la toma de declaraciones de Avraham “Avi” Dan On, exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno durante el régimen del expresidente Alejandro Toledo, e involucrado en el caso Ecoteva, que estaba prevista para el miércoles 11 de setiembre en el consulado peruano en Tel Aviv, en Israel.

“La declaración del testigo Avi Dan On estaba programada a realizarse en Israel para el 11 de setiembre. Resulta procedente reprogramar la misma para una próxima fecha según la agenda fiscal”, dice la disposición N° 72 a la que accedió Correo.

El fiscal del equipo especial “Lava Jato”, José Domingo Pérez, ordenó, asimismo, que la diligencia con la testimonial de Dan On se recoja una vez el citado país responda.

“Se reprograma la declaración del testigo Avi Dan On a realizarse en el Estado de Israel, una vez se tenga la documentación de coordinación correspondiente, remitida por la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones (UCJIE) de la Fiscalía de la Nación”, dice otra parte del documento.

FACTOR MAIMAN

Según fuentes fiscales, el testimonio de uno de los hombres de confianza del exmandatario, involucrado en el pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht, se habría estancado luego de las quejas que presentaron los abogados de Toledo.

Los voceros señalaron que las autoridades israelíes tomaron en cuenta lo vertido por los abogados del extraditable en Estados Unidos, sobre una presunta vulneración a su derecho a la defensa, tras el acuerdo que firmó el colaborador Josef Maiman con el equipo especial de la Fiscalía para entregar toda la evidencia en contra de Toledo y los involucrados en el caso Ecoteva.

Agregaron que la esposa de Toledo, Eliane Karp, envió oficios a las autoridades de Israel haciendo reflejar que “un connacional no puede hablar mal del esposo de una ciudadana israelí (como es ella)”.

DEFENSA

En tanto, Gerardo Widavski, abogado de Dan On, pidió al Poder Judicial que rechace la acusación de 16 años y 8 meses de prisión que interpuso la Fiscalía para el exfuncionario que vive en Israel.

Widavski dijo que su patrocinado fue una víctima del colaborador Maiman, porque lo utilizó y se aprovechó de la amistad y confianza. Además, refirió que la Fiscalía le reservó la acusación al empresario, pero que esto no está previsto en la norma.

“(En la acusación, el fiscal Rafael Vela reservó el extremo de Maiman) de ‘reserva’. Resulta improcedente por no estar prevista legalmente de acuerdo con la norma del artículo 476 inciso 4 del Código Procesal Penal, el cual establece que si un juez aprueba el acuerdo de colaboración eficaz, no se acusa (al procesado). Sin embargo, en este caso para la colaboración de Maiman no existe aprobación (del PJ). Siendo que la Fiscalía está deformando la norma para forzar el inicio del juicio de cualquier forma”, dijo el letrado.