Flor Pablo, exministra y precandidata a la primera vicepresidencia por el Partido Morado, aseguró este jueves que cuenta con pruebas para comprobar su inocencia, luego que el Ministerio Público presentara una denuncia en su contra por supuestamente haber permitido que no se cumpla con la entrega de material educativo cuando ejercía el cargo de directora de Primaria en el Ministerio de Educación en el 2014.

“Yo no soy nueva en la administración pública, he pasado por muchos procesos y siempre con la verdad, con las pruebas me he defendido y es lo que voy a hacer en esta circunstancia y en esta ocasión. Claro, por el tema político se levanta aún más y también se quiere desacreditar a las personas y decir que no puedo ser candidata, que no puedo tener mis derechos políticos cuando, en realidad, yo no he sido sentenciada, eso está en un proceso”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

Flor Pablo explicó que estuvo al frente del cargo hasta el 31 de marzo y la adenda por la que se le investiga en el proceso “se firma a fines de julio”. “Es decir, yo no estuve en el momento de la firma de la adenda de modificación del contrato”, dijo.

“Yo dejé el cargo en marzo y toda la modificación se hace en julio. ¿Qué tengo que hacer yo en el proceso? Lo que me han señalado es que yo no entregué el contrato. Mentira, tengo cómo demostrarlo. Me dicen que no hice el monitoreo, tengo un informe de la propia coordinadora administrativa que cuando llegó la nueva directora con lujo de detalles se explica todo lo que hizo”, sostuvo.

Indicó que la documentación la obtuvo por pedidos de acceso a la información y la presentó en dos oportunidades a la fiscalía: en octubre del 2018 y en agosto del 2019; sin embargo, “hasta ahora, lamentablemente, no han considerado las pruebas”.

“El proceso ha ido avanzando y ahora, por supuesto, ya está la acusación formal presentada por la fiscalía. Yo espero en esta nueva etapa poder presentar las pruebas que las tiene la fiscalía, la verdad aquí a todos nos han puesto en el mismo costal y no han revisado las pruebas que hemos enviado”, dijo.

Asimismo, Flor Pablo detalló que cuando dejó el cargo el proceso de entrega de material estaba “encaminado”, por lo que se debe “investigar” qué fue lo que pasó.

“Ese material tenía un plazo para entregarse. Yo me fui en marzo con un proceso encaminado, ¿qué pasó después? Efectivamente, se tiene que investigar, pero aquí no se puede tratar a las 12 personas que estamos en este proceso de la misma manera y aquí hemos entrado 12 y no hay una revisión individualizada de responsabilidades y de las pruebas que cada uno de nosotros ha presentado”, precisó.

Finalmente, la exministra señaló que espera que en el proceso se declare su inocencia ya que cuenta con las pruebas para demostrarla.