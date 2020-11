Las manifestaciones contra la asunción de Manuel Merino de Lama como presidente de la República durante el último martes se llevaron a cabo en varias regiones del país. Sobre dicho escenario, el próximo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, dio su parecer.

Para el exministro de Defensa, las protestas se llevaron a cabo sin mayores complicaciones, puesto que no observó ningún hecho de violencia por parte de los manifestantes ni de la Policía Nacional.

“Miren, lo que he visto en la televisión no he visto ningún hecho de violencia. Yo no lo he visto, y si hay una menor detenida tendrá que ser entregada a sus padres”, comentó ante los medios de prensa.

Si bien aseguró que detrás de las protestas contra Merino hay un azuzador, no quiso mencionar nombre alguno hasta que “se investigue”.

“A ninguno por el momento hasta que no lo investiguen, pero es muy raro la concertación que existe. Hoy día con las comunicaciones se puede concertar las protestas que se realizan en el país, en París o Lisboa”, sostuvo

Asimismo, hizo un llamado a las centenas de manifestantes que en diferentes partes del país se reunieron para mostrar su desacuerdo con la actuación política de dos de los poderes del Estado.

“Que se tranquilicen, pues, que no generen violencia, la Policía tiene que resguardar el orden público, y cuando el orden público se altera, de acuerdo a la Constitución hay que operar. Entonces, no busquemos peras al olmo, que nos ayuden a gobernar, a salir de esta crisis", indicó.

