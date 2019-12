Francisco Petrozzi afirma que no renunciará: "No he hecho nada malo"

Síguenos en Facebook

El ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, descartó este lunes presentar su renuncia al cargo tras los cuestionamientos por la salida del periodista Hugo Coya, quien hasta ayer presidió el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

“[¿Va a renunciar?] Si yo hubiera hecho algo malo pensaría en esa posibilidad. No he hecho nada malo, lo digo mirándolos a los ojos, cuando tome una decisión equivocada o que vaya en contra del Perú, consideraré esa posibilidad, en este momento, no”, afirmó al programa Buenos Días Perú.

Petrozzi defendió que como ministro tiene la prerrogativa de cambiar las jefaturas de las entidades adscritas al ministerio y que la decisión de cambiar a Coya fue suya.

“El Canal 7 es un ejemplo de pluralidad. Cuando yo ingresé al ministerio tenía que tomar decisiones y las he ido tomando poco a poco, siguiendo el trabajo. He hecho cambios en la Biblioteca, lo cual también significó un mal momento para mí y esta decisión es mía”, dijo.

Agregó que “lo que le molesta y preocupa” es que se implique a otras personas, tal como indicó Coya en Cuarto Poder, en donde señaló que Petrozzi le dijo que dos funcionarias habían “envenenado al presidente”.

“Lo que me molesta y me preocupa es que se implique a otras personas en mi decisión. A mí me han puesto en esa silla para dirigir el Ministerio de Cultura y hay muchos cambios que hacer y los voy a hacer como yo considere porque para eso me dieron el cargo”, señaló.

Finalmente, el titular de Cultura precisó que se encuentra agradecido con el periodista “por su gestión” a la cabeza del IRTP, y refirió que los cargos de confianza “tienen un comienzo y tienen un final, uno no se puede aferrar a un cargo”.

“Considero que el Canal 7 tiene una misión regional y una misión cultural y necesita nuevos aires. No hay nada personal, no he tomado esta decisión de manera personal”, añadió.

Descarta presiones

En otro momento, Francisco Petrozzi descartó haber ejercido presiones en la dirección del IRTP e indicó que -de haber sido así- está “convencido” que Hugo Coya lo habría denunciado.

“¿Ustedes creen que si yo hubiera controlado a Hugo Coya, no hubiera salido a denunciar esto mucho antes? Es un periodista de gran trayectoria [...] Yo estoy convencido que él hubiera salido en el momento que se las dijeron a reclamar con todo el derecho”, afirmó.

Dice que Vizcarra no le ordenó

El ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, afirmó que el presidente Martín Vizcarra no tuvo injerencia en su decisión de solicitar la renuncia del periodista Hugo Coya, quien hasta ayer se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

"[¿El presidente le ordenó cambiar a Coya?] No, no me ha ordenado [...] No he recibido nunca una orden de nombrar o no nombrar de una manera o de otra en el ministerio", afirmó en ATV.

Petrozzi dijo sentir que cuenta con la confianza del mandatario, pese a las incomodidades generadas a raíz de los cuestionamientos a su decisión.

"Siento que tengo la confianza del presidente. [Él] Está por supuesto muy mortificado por lo que ha pasado, estamos muy mortificados en el ministerio por lo que ha pasado, pero siento que tengo su apoyo y su confianza porque soy un hombre capaz de tomar decisiones y hacerme cargo de ellas", manifestó.

Además, Petrozzi aseguró que conversó con Hugo Coya respecto a su cambio y acordaron que este se daría luego de un viaje a Londres en representación del IRTP; sin embargo, al recibir comentarios sobre la filtración de su conversación, decidió adelantarlo. Refirió que el diálogo con el periodista quedó registrado en su chat de WhatsApp.

"Aquí había dos personas que podían filtrar esta información, yo no la filtré, entonces, cuando veo por qué se filtra porque yo no puedo tener confianza en una persona que sale de mi oficina a comunicar lo que ha hablado conmigo, con el ministro de Cultura. Cuando te dan un cargo de confianza y tienes que dirigir un ministerio del tamaño del Ministerio de Cultura, tienes que tener el coraje de tomar decisiones y yo lo tengo y las voy a seguir tomando. No he hecho nada malo", aseveró.