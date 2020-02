Francisco Sagasti: “No entendemos el cambio de opinión”

¿Por qué el Partido Morado no va a formar parte de la lista multipartidaria para la Mesa Directiva que encabezará Acción Popular?

Yo creo que esa pregunta debe responderla el señor (Manuel) Merino y aquellos que están postulando. Nosotros todavía no tenemos ninguna respuesta.

¿Aún hay alguna opción?, ¿están en negociaciones?

No. Ya la decisión está tomada, pero simplemente no nos han explicado las razones.

¿Qué les dijeron?

El sábado en la tarde, en una reunión de los tres partidos (APP, AP y Somos Perú) -tengo entendido que el señor Merino no estuvo ahí- decidieron ( la lista a la Mesa Directiva). Sin embargo, recién nos informaron ayer en la noche (martes). Para nosotros es una decisión súbita, que no corresponde con lo que nos dijeron los tres partidos que tenían interés en que formemos parte de la Mesa Directiva. Me imagino que cambiaron de opinión, pero no entendemos las razones, ni nos las han dado.

¿Considera que los motivos para excluirlos es por que Podemos tiene más votos que ustedes?

Esa es una especulación y es válida como cualquier otra. Pero quienes tienen que responder son el señor Merino y los demás partidos que han acordado ser parte de la Mesa Directiva.

¿Siente que se actuó con deslealtad hacia ustedes?

No se trata de una deslealtad, ni muchos menos. Lo que pasa es que extraña el cambio súbito que han tenido.

Manuel Merino señaló ayer que las relaciones con ustedes se mantendrá, pese a que no estarán en la Mesa Directiva... Las relaciones con los partidos que están allí, así como con los otros, son cordiales siempre.

¿Se van adherir al pacto por la gobernabilidad suscrito hoy (ayer)?

Cuando pasen de la frase a un contenido, veremos. Nosotros planteamos durante las conversaciones previas que más que hablar de un acuerdo de gobernabilidad en general, queríamos ver qué planteaban en concreto. Pedimos una reunión conjunta que nunca se produjo, por tanto, no sabemos qué quieren decir con ese pacto.

¿Ustedes piensan formar otra lista multipartidaria para la Mesa Directiva?

Todas las opciones están abiertas, pero no estamos pensando en eso. Lo más importante en el Partido Morado es que sepan que tenemos una absoluta independencia para plantear nuestros propios puntos de vista y propuestas, así como fiscalizar al Ejecutivo. También para opinar sobre el desempeño de la Mesa Directiva.

¿Votarán por la lista de Merino?

Veamos que sucede y cómo evolucionan las cosas. No nos adelantemos a los hechos.

Perfil

Francisco Sagasti

Vocero del partido morado. Ingeniero Industrial egresado de la UNI. Fue asesor en el Ministerio de RR.EE. en 1985 y jefe de planeamiento del Banco Mundial. Ha sido docente en la U. del Pacifíco y la PUCP.