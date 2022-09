El Congreso de la República publicó este viernes 9 de setiembre la resolución que oficializa la suspensión por 120 días de Freddy Díaz Monago, investigado en la fiscalía por el presunto delito de violación sexual contra una trabajadora de su despacho.

La resolución legislativa 001-2022-2023-CR, visible en el boletín de normas legales de El Peruano, precisa que la suspensión en el ejercicio del cargo de parlamentario incluye el descuento de sus haberes por ese mismo periodo.

El documento lleva la firma de la vicepresidenta encargada de la Presidencia del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), y de la segunda vicepresidenta, Digna Calle (Podemos Perú).

Freddy Díaz suspendido por 120 días.

El pleno del Poder Legislativo aprobó el informe final de la Comisión de Ética que concluyó que el congresista había admitido haber bebido licor en su oficina en una reunión social la noche del 26 y madrugada del 27 de julio, y que luego mantuvo relaciones sexuales con una trabajadora de su despacho que luego lo acusó por el delito de violación sexual en estado de inconsciencia.

La defensa legal de Díaz Monago informó, luego de la aprobación de su suspensión, que el exintegrante de la bancada de APP expulsado por este caso estuvo acompañado por otros nueve parlamentarios en la reunión ingiriendo bebidas alcohólicas.

“[¿Dará los nombres no aclararía los hechos?] Será el área que corresponda o la comisión correspondiente la que haga esa evaluación y valoración. No soy quién para hacerlo. Estoy aquí para asumir mi responsabilidad. Más allá de los números, ese día hemos estado en una situación que no era lo adecuado”, señaló este jueves tras declarar ante la fiscalía.

APP responde

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) consideró una “venganza política” las acusaciones del suspendido legislador Freddy Díaz contra 9 congresistas. El vocero, Alejandro Soto, criticó que nunca mencionó aquello durante sus descargos ante el Ministerio Público y la Comisión de Ética.

“Nosotros consideramos que es una venganza política de este congresista, que cuando cometió este execrable hecho que investiga el Ministerio Público, desapareció cinco días. Después apareció y nunca dijo en su descargo que había estado con 9 congresistas. Qué casualidad que cuando la Comisión de Ética propone una suspensión por 120 días, este congresista diga que 9 parlamentarios estaban ingiriendo bebidas alcohólicas”, expresó.