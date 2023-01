El pleno del Congreso aprobó, por mayoría, la reconsideración de la votación del informe final de la denuncia constitucional contra el congresista Freddy Díaz, el cual concluye que sea inhabilitado de la función pública por 10 años tras ser denunciado por una trabajadora de su despacho por violación sexual tras ser encontrada en un estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir.

Sobre la primera votación, esta no contó con el respaldo de los parlamentarios debido a que Díaz dio a conocer un video donde la denunciante habría negado los hechos por lo que se acusa al legislador, según indicó Enrique Wong.

En la anterior sesión del pleno, la sustentación del informe fue realizada por el ponente del caso, el legislador Luis Aragón de Acción Popular, así como la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza por el Progreso), que dio detalles de los hechos ocurrido en el despacho del legislador Díaz.

Cabe destacar que en el informe final se indica que lo presunta violación ocurrió el pasado 27 de julio en horas de la madrugada dentro del despacho del legislador, en el jirón Azángaro 468, edificio “José Faustino Sánchez Carrión” del Congreso, caso que también viene siendo investigado por el Ministerio Público.

“El congresista insistió en quedarnos a brindar pues se va a cumplir un año desde que comencé a trabajar con él. Acepte quedarme, a continuación, traje dos (02) vasos y él saco de su repisa un licor de mora, me pregunto si quería escuchar música y le dije que estaba bien… Nos acabamos, la botella… Luego el congresista fue por una botella de whisky y nos sirvió a los dos, él tomó el primer vaso y yo me demoraba en tomar, porque no me gustaba el whisky. Él me dijo, pero toma pues, a lo que no pude decir que no, a raíz de que él seguía siendo mi superior”, se detalla en la versión que dio la denunciante de forma reservada y que se encuentra en el informe.

Una de las pruebas que se presentan es el Certificado Médico Legal N° 039486-E-IS, practicado a la denunciante, donde en sus conclusiones refiere que “presenta huellas de lesiones traumáticas recientes”, así como el Informe Médico Técnico Psiquiátrico – Forense, donde se indica que la víctima presenta " criterios diagnósticos de trastorno de estrés postraumático, como consecuencia del suceso traumático”, por lo que requiere tratamiento por la especialidad de psiquiatría en forma ambulatoria, así como medicación a base de psicofármacos y psicoterapia individual.

“En la conducta del denunciado se han observado factores adicionales a los hechos materia de investigación que justifican la aplicación de la sanción propuesta, como son los siguientes: Es un alto funcionario del Estado, que tiene una mayor responsabilidad de actuar en beneficio de los peruanos, en vez de hacer mal uso de su cargo y los hechos se llevaron a cabo al interior de un despacho congresal, haciendo un mal uso de los bienes asignados a su persona por su condición de congresista”, se destaca en el informe.

