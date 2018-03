Frente Amplio busca sanción a Rosa Bartra en Comisión de Ética

Síguenos en Facebook y YouTube

El vocero del Frente Amplio (FA), Wilbert Rozas, denunció ante la Comisión de Ética del Congreso a la fujimorista y presidenta de la comisión “Lava Jato”, Rosa Bartra, por supuestamente interferir en el allanamiento que realizó el Ministerio Público en uno de los locales de Fuerza Popular (FP).

“Es una denuncia que ya es pública, además hay otras siete denuncias que han llegado”, indicó a Correo el titular de Ética, Juan Carlos Gonzales.

La legisladora “naranja”, según la denuncia, habría infringido uno de los principios del Código de Ética Parlamentaria, al grabar a los fiscales en una diligencia que se realizó en el marco de una investigación contra FP por sus supuestos vínculos con la empresa Odebrecht.

El citado caso, que se encuentra en el ámbito fiscal, tiene también que ver con la investigación que Bartra realiza en el Parlamento por el tema “Lava Jato”, en el cual Keiko ha sido involucrada.

Es importante recordar que la lideresa de FP es una de las personas que han desfilado ante la comisión que preside Bartra.

Gonzales indicó a Correo que hoy empezará a sesionar la Comisión de Ética y que la denuncia contra Bartra podría pasar a una indagación preliminar. “Luego se decidirá si pasa a la etapa de investigación (...) vamos a sesionar a pesar de la ausencia de algunos integrantes que han pedido su suspensión”, dijo Gonzales.

CUERDAS SEPARADAS

Rozas, portavoz del FA, dijo que Bartra debe ser sancionada y espera que el fujimorismo y el APRA no la blinden. “Que se plantee la vacancia con Fuerza Popular no tiene nada que ver con la denuncia, son cuerdas separadas (...) caiga quien caiga, no nos importa si es alguien del fujimorismo, estamos contra la corrupción”, dijo.