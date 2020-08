La vocera de la bancada Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, reveló que su grupo parlamentario se retirará de la Comisión Especial para elegir a los candidatos que buscan integrar el Tribunal Constitucional (TC) si es que el congresista José Luna, de Podemos Perú, es elegido presidente de dicha comisión.

“Esta no es mi posición personal. Es algo que ya hemos consensuado (en el Frente Amplio). Si el presidente (de la comisión especial) es José Luna no solo no lo apoyaríamos, sino que nos retiraríamos de la comisión”, aseguró en declaraciones a RPP.

La instalación de la comisión especial que había sido programada para una sesión del martes 18 de agosto se vio frustrada luego que no se lograra un consenso en la elección de su mesa directiva.

Aquella mañana, el congresista Diethell Columbus (Fuerza Popular) planteó que Ricardo Ruiz, de Acción Popular, sea presidente de la comisión especial y que la vicepresidenta sea María Cristina Retamozo (Frepap). Tras la abstención de esta última de ser parte de la lista, José Vega (Unión por el Perú) planteó que José Luna Morales pueda ser elegido vicepresidente.

Este planteamiento no logró un acuerdo y, tras varias suspensiones a lo largo del día, Ruiz suspendió de manera indefinida la instalación de la comisión especial que se encargará del concurso público para elegir a los candidatos para integrar el TC.

“José Luna es investigado en la Comisión de Ética y tiene una serie de denuncias periodísticas, no formales, que lo señalan como una persona que ha tenido unas 500 llamados con ‘los hermanitos’ (del caso Los Cuellos Blancos del Puerto). No nos parece la persona más adecuada, ni para formar parte de la mesa directiva, menos aún para ser presidente de la comisión especial”, aseguró Silva Santisteban.

La vocera del Frente Amplio negó tener conocimiento de que se esté realizando una “componenda” entre las bancadas para que Luna Morales pueda ocupar la presidencia o vicepresidencia de esta comisión. Sin embargo, recordó que desde la falta de acuerdos para votar una mesa directiva el martes advirtió que “algo raro” estaba pasando.

“No podemos permitir que se dé otra repartija como hace tantos años [...] Nosotros, los peruanos, periodistas y miembros de la comisión especial no deberíamos permitir que puedan jugarse, detrás de esta situación, intereses privados”, concluyó la legisladora.