Juan Ataucusi Ospina, hijo mayor de Juan Ataucusi Gamonal, indicó que la actualidad del Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap) no representa a la agrupación política que fundó su padre en 1989, puesto que dicha congregación está dividida en 28 facciones.

“A raíz de que él se dice Dios e hijo del hombre en la tierra, ha dividido a la congregación de mi padre en 28 facciones. Solo ha participado [en las Elecciones 2020] la facción que maneja él, las otras 27 no”, manifestó.

“No tengo participación ninguna en el partido Frepap. Al día siguiente de las elecciones yo le dije a mi hermano Jonás: ‘recapacita, el Frepap no es parte de la congregación israelita’”, añadió.

En Radio Nacional, acusó a su medio hermano Jonás, actual presidente del Frepap, de haber intentado asesinarlo en varias ocasiones. Señaló que incluso presentó una denuncia en la comisaría de Cieneguilla el 21 de julio del 2000.

“Él [Jonás Ataucusi] sabe que está usurpando funciones y quien sabe la verdad, hay que callarlo”, manifestó al asegurar que en 1995 se enfrentó a una cúpula en el Frepap que apoyó a Jonás Ataucusi como sucesor de su fundador, Juan Ataucusi Gamonal.

En ese sentido, dijo que prefiere no hablar del Frepap porque ya no tiene la esencia del fundador. “Dudo de sus capacidades y me he visto obligado a disculparme, en honor a la memoria de mi padre, por las últimas expresiones de los representantes del Frepap”, acotó.

Además, Ataucusi Opsina indicó que existe falta de coherencia con sus principios. “Lo estamos viendo en las declaraciones de los miembros, uno dice una cosa y otro dice otra, por apetitos personales, y quienes están en el Congreso son los que le limpian los pies a Jonás”, aseveró.

Cabe indicar que hace unos días Juan Noé Ataucusi, otro hermano de Jonás Ataucusi, actual presidente del Frepap, acusó a la dirigencia del partido de haber realizado elecciones internas irregulares para elegir la lista que participó en los comicios legislativos del 26 de enero.