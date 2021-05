El partido político Fuerza Popular emitió un comunicado este jueves en el cual asegura que la tesorería de dicha agrupación no ha autorizado o delegado a terceras personas a recibir aportes debido a que “personas inescrupulosas estarían solicitando aportes” a nombre de dicha agrupación.

El documento difundido en las cuentas institucionales del partido liderado por Keiko Fujimori explica que los aportes que forman parte del financiamiento privado, “se realizan de forma espontánea y voluntaria”, y son recepcionados única y exclusivamente por la tesorería.

“Se comunica a la ciudadanía en general que personas inescrupulosas estarían solicitando aportes (dinero en efectivo y/o bienes) a nombre del partido político Fuerza Popular. Es preciso informar que los aportes forman parte del financiamiento privado, se realizan de forma espontánea y voluntaria, y son recepcionados única y exclusivamente por la Tesorería de Fuerza Popular, conforme al estatuto partidario, el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. y la Ley de Organizaciones Políticas”, se lee en el comunicado.

“La tesorera de Fuerza Popular no ha autorizado o delegado a terceras personas a recibir aportes en nombre del partido: por lo tanto, alertamos a la ciudadanía para que no se dejen sorprender por personas de mal proceder, y lo invitamos ante cualquier duda. acercarse al local central de Fuerza Popular, ubicado en la Av. 9 de Diciembre N° 422. Cercado de Lima (ex Paseo Colón)”, señala Fuerza Popular.

#Comunicado de Fuerza Popular sobre los aportes a la campaña. pic.twitter.com/WYdDyb4lSt — Partido Político Fuerza Popular 🇵🇪 (@PFuerzaPopular) May 6, 2021

Finalmente, el partido político saludó y agradeció “a todas las personas que por diferentes medios se encuentran apoyando” en el marco de la segunda vuelta electoral del próximo 6 de junio.

