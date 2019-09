Proponen vacancia presidencial en chat de Fuerza Popular difundido en redes sociales

Síguenos en Facebook

Un chat conformado por congresistas de Fuerza Popular fue difundido en redes sociales recientemente, donde se menciona una supuesta vacancia al presidente Martín Vizcarra.

En la conversación, cuya veracidad fue comprobada por el diario El Comercio, el congresista Miguel Elías se refiere a la votación a favor del archivo del proyecto de adelanto de elecciones al 2020, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y la vacancia del jefe de Estado.

“Hoy estaremos más unidos que nunca […] por la institucionalidad del Congreso, tendremos los votos. El lunes disciplinadamente votaremos por el TC y con la misma asistencia, la vacancia”, se lee.

La legisladora Tamar Arimborgo también participa de este chat y se manifiesta a favor del archivo del proyecto de adelanto de elecciones. “Vamos por el archivo de una buena vez”, indica.

Por mayoría, la Comisión de Constitución envió al archivo este jueves el proyecto de adelanto de elecciones. Solo se registró un voto en contra del congresista Yonhy Lescano (Acción Popular).

El chat que cuenta con 47 miembros de los 54 que forman parte de Fuerza Popular.

Consultada al respecto, la vocera de la agrupación, Milagros Salazar, descartó que la vacancia presidencial sea parte de la agenda de Fuerza Popular. Indicó que las opiniones vertidas en esa conversación son personales y no responden a la bancada.

“Es su posición personal [de Miguel Elías]. No es vocero y no responde a la bancada. Yo soy la responsable, asumo la responsabilidad y vuelvo a ratificar, en nuestra agenda no existe nada sobre la vacancia”, sostuvo.

Salazar agregó que creó un chat como vocera con todos los integrantes de la bancada y que lo dicho por Miguel Elías “es un tema personal”.

"Yo he creado un chat personalmente como vocera donde están solamente los 54 congresistas. No hay ningún personal administrativo ni de prensa. "Ese tema es un tema personal del señor Elías y él tendrá que decir", dijo.