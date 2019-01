Fuerza Popular intentó frustrar sesión del Consejo Directivo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La sesión del Consejo Directivo del Congreso se vio frustrada tras el abrupto abandono de la sala de los representantes de la bancada de Fuerza Popular dejándola sin el quórum respectivo.

La sesión inició antes de las 9:00 a.m bajo la dirección del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry quien estuvo acompañado en un primer momento por la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, luego se integró también el segundo vicepresidente, Segundo Tapia. También estuvieron presentes representantes de la bancada de Alianza Para el Progreso, Bancada Liberal, Nuevo Perú, Frente Amplio, Cambio 21 y Acción Popular.

El motivo principal que obligó a los once integrantes del fujimorismo a salir de la Sala Miguel Grau fue luego que el titular del Congreso les exigiera que sólo acrediten 10 legisladores y no 11 como lo habían consignado en la lista principal.

Pese al llamado, Carlos Tubino, vocero fujimorista indicó que por Reglamento les corresponde once miembros en el Consejo Directivo y lamentó que no se estén haciendo bien las cosas en el Poder Legislativo.

"Ayer en el Pleno se presentó una cuestión de orden sobre las cosas que no se están haciendo bien. No nos oponemos a la creación de bancadas pero la forma en que se hacen las cosas no es la correcta", señaló.

En ese sentido, recordó que no fue la mejor forma la decisión adoptada en la Junta de Portavoces cuando se vio el tema de la proporcionalidad. "Nos corresponde 10.73, es obvio, no es algo que hoy en el Congreso se necesite la prepotencia y la arbitrariedad (...) Tenemos derecho a once congresistas en este Consejo Directivo y no diez porque no se está respetando la proporcionalidad", anotó.

Tras ello, sus colegas Luz Salgado, Karina Beteta y Rosa Bartra exigían que se respete la postura de su vocero. Acto seguido y entre en un intercambio de palabras con Salaverry Villa los integrantes de Fuerza Popular abandonaron la sesión.

"Ya sabemos cual era la estrategia con la que han venido", manifestó Daniel Salaverry.

Cuando se iba a dejar sin quórum la sesión, llegó la tercera vicepresidenta, Yeni Vilcatoma, para completar el número exigido para el debate.

Luego de unos minutos con 13 votos a favor, 3 en contra y una abstención se aprobó la recomposión de la comisiones ordinarias ademas de Ética, Subcomisión de Acusaciones, Levantamiento de Inmunidad. Esto deberá ser ratificado en el Pleno del Congreso.

Por otro lado, Humberto Morales, vocero alterno del Frente Amplio, anunció que su bancada presentará una moción de censura contra los vicepresidentes que se retiraron, acompañando a Fuerza Popular.