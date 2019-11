Fuerza Popular perdió a 27 congresistas

Síguenos en Facebook

El 2016, el partido Fuerza Popular logró conseguir la aplastante cifra de 73 escaños en el Congreso. Sin embargo, los reclamos no atendidos, la disconformidad con sus decisiones, los desaciertos y hasta la reclusión de su lideresa, Keiko Fujimori, han provocado una diáspora en la organización "naranja", que ahora busca recuperar su influencia y, por qué no, su poder.

Renuncias

Una de las primeras renuncias en FP la protagonizó Patricia Donayre, quien denunció que las acciones de la bancada no coincidían con lo planteado en la campaña de junio del 2017, específicamente por la reforma electoral.

Pero en enero del 2018, la salida de Kenji Fujimori y su facción, "Los Avengers", fue la primera estocada a los "naranjas". Nueve legisladores lo acompañaron porque "no atendían sus reclamos".

Por su parte, Paloma Noceda y Francesco Petrozzi, este último hoy ministro de Cultura, se irían meses después por desacuerdos con las decisiones del fujimorismo y diferencias ideológicas.

Más bajas

El partido tampoco supo cómo superar los conflictos internos. Prueba de ello fue la renuncia de Úrsula Letona por problemas con su compañera Yeni Vilcatoma. A su turno, Daniel Salaverry, quien ocupó la presidencia del Congreso gracias a FP, dejó la bancada por "no recibir respaldo". Se fue con cuatro fujimoristas.

Otros exparlamentarios, como Francisco Villavicencio y Nelly Cuadros, se alejaron por razones de "conciencia".

El cierre del Parlamento no fue obstáculo para que continúen las bajas en FP. Una de sus más vehementes representantes, Alejandra Aramayo, anunció su distanciamiento luego de una serie de enfrentamientos internos. Arguyó que tenía una postura independiente en la bancada.

A ella se sumaría luego el último de sus voceros titulares, Carlos Tubino, a quien no permitieron tentar la reelección en enero. Le seguirían Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma, quienes hoy aspiran a una curul en las filas de Solidaridad Nacional (SN).

En setiembre del 2016, Vilcatoma fue precisamente la primera en renunciar a dicha bancada por impasses con miembros del partido. Sin embargo, regresó un año después y fue vicepresidenta del Legislativo.

Intentos

José Tello, experto en temas electorales, sostiene que la situación de FP es complicada por haber perdido "capital político". Por ello, agrega, han decidido ir a los comicios del 2020 con rostros representativos del fujimorismo.

“Considero que se está apelando a un voto duro del fujimorismo, que está dentro del país. Están en capacidad de colocar representación parlamentaria, aunque no van a tener el éxito del 2016”, aseguró.

Añade que no tendrán problemas en pasar la valla electoral. “Van a tener más de siete congresistas”, resalta.

Sobre las postulaciones de Bartra y sus colegas, recuerda que el voto muchas veces no solo depende de la persona, sino del partido político. "SN viene de un silencio en elecciones congresales, no ha tenido mayor representación. Las señoras Bartra y Vilcatoma son conocidas, pero depende de la marca. Si van fuera del fujimorismo, no sé si van a tener éxito”, argumenta.