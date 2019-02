Fuerza Popular ratifica postura en caso de Edwin Donayre

Síguenos en Facebook

Tras la polémica generada por la opinión de la Comisión de Constitución en el caso del congresista Edwin Donayre (APP), el vocero de Fuerza Popular (FP), Carlos Tubino, manifestó que su bancada solo votará por el levantamiento de la inmunidad del apepista cuando exista una sentencia firme en segunda instancia.

El legislador expresó que dicha consideración responde no a un presunto blindaje a Donayre, sino “a la defensa de los principios que siempre” se han considerado en el Legislativo.

“Nosotros vamos a respaldar sentencias en doble instancia. (...) Lo único que estamos defendiendo no es al congresista Donayre, (sino) un principio de que en el Poder Legislativo se camina y se actúa, como se ha hecho siempre, con sentencias de doble instancia”, dijo a RPP.

Edwin Donayre cuenta con una condena de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima -de cinco años y seis meses- por la apropiación ilícita de combustible asignado al Ejército en el 2006.

LECTURAS

En diálogo con este diario, varios expertos señalaron los alcances de la opinión consultiva planteada por el grupo que preside Rosa Bartra.

El constitucionalista Domingo García Belaunde se mostró a favor del mencionado documento al destacar el derecho a la presunción de inocencia de las personas y la aplicación del Nuevo Código Penal, el cual contempla la suspensión de la ejecución de la pena si se ha planteado una apelación.

“El Nuevo Código permite que la gente esté afuera. A él (Donayre) se le aplica esa norma, y al ser congresista tiene determinadas prerrogativas que lo que hacen es darle tiempo, no inmunidad, porque si es culpable, será castigado”, indicó.

Por su parte, el abogado Luciano López señaló que existe una contradicción en el documento de Constitución, donde el grupo reconoce que es “competencia exclusiva” del Poder Judicial determinar aspectos jurídicos y la ejecución de una condena; mientras que el Parlamento solo evalúa si existen o no móviles políticos en el pedido.

“Ellos (Congreso) no tienen competencia en aspectos legales, si es una sentencia firme o no, si el juez estuvo o no de buen humor. Ellos no tienen que fijarse en nada de eso, porque no es su competencia. El informe es sumamente contradictorio”, refirió.

En esa misma línea se pronunció el jurista Víctor García Toma, quien consideró que, por el principio de igualdad, se debe cumplir con la condena establecida. “Si, como en este caso, es un proceso que se inició antes de que Donayre fuera congresista, y está vinculado a un delito común, y no se nota ninguna injerencia del Ejecutivo, jueces, fiscales o un grupo económico, no procede concederle la inmunidad”, recalcó.

En tanto, este diario pudo conocer que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso, a cargo de Luciana León, retomaría sus labores en marzo próximo y no este lunes, como se tenía previsto. Ello debido a que tres legisladores han manifestado que se ausentarán a inicios de semana.