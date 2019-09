Fuerza Popular y APRA respaldan investigar a Foronda y Morales

Los voceros de las bancadas Fuerza Popular y APRA coinciden en que se debería investigar a los congresistas de Frente Amplio, Maria Elena Foronda y Humberto Morales, tras supuesta intimidación a policías en el frontis del Ministerio de Trabajo.

"¡Obedezca, obedezca! tenemos rango de viceministro” fue la expresión que uso la congresista de FA, Maria Elena Foronda a policías que resguardaban la entrada del MTPE, tras violenta protesta de trabajadores mineros, ella estaba acompañada del congresista Morales.

El vocero altero de la bancada aprista Mauricio Mulder indicó que como miembro de la comisión no puede adelantar opinión, pero que si es que se propone iniciar una investigación el la respaldaría.

Así mismo Milagros Salazar, vocera de la bancada naranja, dijo: “Yo creo que seria prudente que se vea este caso en la comisión de ética, supongo que la presidenta lo considerará, pero definitivamente nosotros no podemos estar avalando estas actitudes y menos incentivando a una agresión a cualquier persona, pero definitivamente nosotros los congresistas no podemos estar avalando estas actitudes y menos incentivando a una agresión a cualquier persona, de cualquier lado no se puede permitir una agresión de esa naturaleza".