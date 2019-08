Fuerza Popular y Vizcarra en controversia por adelanto de elecciones

Síguenos en Facebook

Luego de la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, la congresista Luz Salgado sostuvo que el primer acercamiento entre la bancada de Fuerza Popular (FP) y el Ejecutivo no la convenció de aprobar el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones.

La respuesta desde el Gobierno no se hizo esperar y vino del propio presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, quien no dudó en aclarar que no se trata de persuadir a una persona, sino a todo un grupo parlamentario.

En efecto, en conversación con RPP, la legisladora “naranja” aseguró que ella “no es reacia a nada”, siempre y cuando el Ejecutivo logre persuadirla con sus argumentos.

“No (me han convencido), porque el pretexto principal era que nosotros no habíamos aprobado las reformas políticas, (pero) las reformas políticas las hemos trabajado con los dos ministros, tanto Del Solar como (el de Justicia, Vicente) Zeballos”, manifestó.

Al respecto, Salgado remarcó que en la Comisión de Constitución —que presidió su compañera Rosa Bartra— se trabajó sin descanso por las iniciativas del Gobierno.

“Nos pusieron cinco (proyectos), cuatro (se aprobaron) prácticamente como ellos han pedido. En el quinto, que es inmunidad, no es que no hemos hecho nada, hemos modificado la parte constitucional”, concluyó Salgado.

Réplica

Consultado sobre estas declaraciones, el presidente Vizcarra volvió a destacar la importancia del diálogo iniciado y su confianza en que se logre una reflexión en las bancadas.

“No se trata del convencimiento de una persona en una reunión, sino de la toma de conciencia de manera corporativa (de grupos políticos), y ello América análisis y prudencia para la toma final de decisiones. Esta propuesta se dio hace una semana. Esperemos”, dijo desde Ayacucho.

No obstante, otro integrante de Fuerza Popular manifestó su desacuerdo con la propuesta gubernamental. El legislador Octavio Salazar afirmó a Correo que el fujimorismo no está de acuerdo con la postura del Ejecutivo y viceversa.

“No estuvimos de acuerdo con el Premier sobre el proyecto de reforma constitucional“, puntualizó.