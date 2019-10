Gabinete define hoy reglas de juego que regirán para el proceso de elecciones parlamentarias

Síguenos en Facebook

Sin el filtro de las comisiones parlamentarias o de los acuerdos plenarios del Congreso disuelto, esta mañana el Gabinete ministerial, bajo la dirección de Vicente Zeballos, definirá, entre otros aspectos, la aprobación de las reglas de juego que regirán para el proceso de elecciones parlamentarias del 26 de enero de 2020, a través de un Decreto de Urgencia (DU).

Reuniones

El último fin de semana, el propio premier Zeballos adelantó que este sería el primer DU que se emitirá luego de la disolución del Parlamento, y que significará el nuevo marco regulatorio para el próximo proceso electoral.

Los ministros deberán establecer cuáles serán las reformas políticas aprobadas por el Congreso disuelto, publicadas en el diario "El Peruano", que entrarán en vigor en los siguientes comicios.

Las reformas políticas a tratar se refieren a la cancelación de la inscripción de los partidos políticos si es que no participan en un proceso electoral, su financiamiento, democracia interna, así como paridad y alternancia (ver infografía).

Se tendrá que determinar cuáles de dichas reformas tienen el marco legal necesario para ser aplicadas en los comicios de 2020, considerando que los plazos para realizar la elección son ajustados.

Se busca tener un marco que regule las elecciones parlamentarias en el proceso, las excepciones de la norma y el cronograma electoral.

Por ese motivo, desde el último viernes, los equipos técnicos de la PCM, Justicia y las instituciones que integran el Sistema Electoral sostienen intensas reuniones.

"El Gobierno mantendrá una posición neutral en el proceso y el protagonista será el Sistema Electoral", puntualizó el premier Zeballos.

Aplicaciones

Según la opinión de José Tello, experto en temas electorales, el JNE aplicará la normatividad de las elecciones pasadas y no la reforma política que aprobó el Congreso. “Porque el JNE tratará de ser más conservador, evitarse problemas con la aplicación de la normatividad reformada”, explicó.

Tello advierte que el JNE podría no acoger la reforma sobre la cancelación de partidos políticos. "Creo que el Jurado va a permitir que aquellos que no participen en este proceso conserven la inscripción. Ello de acuerdo con la línea que tiene", añadió.

Con respecto a la posibilidad de aplicar la "democracia interna", argumenta que esta figura sería imposible de implementar debido a los plazos, ya que se requiere más tiempo para realizar votaciones externas.

"Esa norma no es aplicable para este proceso electoral, porque estamos ante un proceso de 118 días, donde no se aplican incluso normas de reforma del año 2017", refiere.

Postura

El experto en derecho electoral y exasesor del JNE, Julio Silva Meneses, se pronunció respecto del proceso electoral de enero próximo y sobre el DU que debe definir hoy el Poder Ejecutivo.

Consideró que el proceso electoral se inició el 30 de setiembre, cuando el presidente Martín Vizcarra convocó a elecciones parlamentarias tras la disolución del Congreso. “Lo que se va a emitir son excepciones, las cuales se van a materializar a través de un Decreto de Urgencia”, expresó.

En diálogo con Correo, explicó que existe una norma de intangibilidad (artículo 4 de la Ley de Organizaciones Política), la cual establece que cualquier modificación que se aprueba un año antes de las elecciones no rige para el proceso electoral entrante.

“Las normas que van a regir en estas elecciones son todas las que se publicaron antes del 26 de enero de 2019; por lo tanto, estas reformas aprobadas en agosto en el marco de la denominada reforma política no se van a aplicar. No se deberían aplicar”, precisó.

Sin embargo, aclaró que el DU tiene rango de ley y podría modificar la Ley de Organizaciones Políticas y, por lo tanto, agregar un nuevo contenido.

Excepción

Silva también se refirió a la posibilidad de aplicar las reformas aprobadas por el Congreso en los siguientes comicios.

“El tema de la cancelación de la inscripción creo que no sería conveniente, porque estamos ante una elección bastante particular y que ha agarrado de sorpresa a muchos partidos. El tema de la paridad sí sería válido para estas elecciones (…). En lo que respecta al financiamiento, considero que sí se debe aplicar para esta elección", agregó.

A su juicio, los congresistas que dejaron su curul pueden postular en las próximas elecciones de enero del 2020. “Para estas elecciones, no estamos hablando de un periodo siguiente. El artículo 90 de la Constitución señala: 'Los congresistas no pueden ser elegidos para un nuevo periodo', y este no lo es", manifestó.

"En todo caso, el JNE va a determinar y se va a pronunciar sobre si estamos en un nuevo periodo o no”, remarcó.

En tanto, Manuel Sánchez, exjefe del JNE, indicó que se debe ajustar el calendario electoral para poder cumplir con la convocatoria.

"El proceso electoral comienza con una convocatoria del presidente de la República y termina con una declaración del JNE acerca de que el proceso ha terminado. Si hay una convocatoria, el JNE tiene que actuar en consecuencia”, sostuvo en Canal N.

Fuentes del JNE comentaron a este medio que el pleno del JNE se ha declarado en sesión permanente con la intención de definir esos puntos y que, debido a los tiempos tan apretados por la coyuntura, esta semana se tendrán que pronunciar.

