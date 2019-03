García Belaunde: AP no abrió proceso disciplinario a Lescano porque "están cambiando autoridades"

El congresista de Acción Popular (AP) Víctor Andrés García Belaunde, indicó este martes que el partido de la lampa no ha iniciado un proceso de medidas disciplinarias a Yonhy Lescano, quien se encuentra denunciado por haber cometido un presunto acoso sexual a una periodista, debido a que en estos momentos se están cambiando autoridades dentro de la institución política.

"El partido está cambiando sus autoridades, entonces no están funcionando algunas instituciones del partido, porque van a haber elecciones —las elecciones anteriores no fueron reconocidas por la ONPE—. Así que, por ese motivo, y también por las propias circunstancias, no se ha iniciado ese tipo de proceso", dijo 'Vitocho' en diálogo con Exitosa.

No obstante, el congresista aseguró que la decisión tomada por Acción Popular sea definitiva. "Eso no significa que más adelante no se pueda iniciar", indicó.

En tanto a la reunión que sostuvo ayer el partido de la lampa, el parlamentario indicó que fue una sesión del Comité Político, a la cual asistió el propio Lescano, y que se escuchó "su punto de vista".

"Hizo sus observaciones a la denuncia que se le ha hecho, con algunos detalles adicionales quizá, pero las cosas que dijo ya en público en varios medios de comunicación los días anteriores", señaló García Belaunde.

En la reunión, comentó el parlamentario, surgieron "varias posiciones, varios comentarios" en torno al caso de Lescano. Sin embargo, señaló que se acordó "respaldar la investigación, pedir que se haga con celeridad, con justicia, con el debido proceso, con transparencia".

"Nadie aplaude los chats"

Por su parte, aunque reservado, García Belaunde manifestó su parecer sobre la situación que atraviesa el congresista Lescano.

En su punto de vista, los chats que salieron a la luz con la denuncia contra el legislador, "no son conversaciones agradables, buenas, aceptables".

"Evidentemente son conversaciones que no se pueden dar, menos en un parlamentario. Yo creo que en eso coincidimos todos, pero él va a hacer sus descargos el día de hoy en Ética", indicó 'Vitocho'. Asimismo, puso énfasis en aclara que en Acción Popular "nadie aplaude una actuación como esta, ni nadie aplaude tampoco los chats en absoluto".