García Belaúnde: "Sería una torpeza del Gobierno creer que una cuestión de confianza doblegará al Congreso"

El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, consideró que sería una torpeza del Gobierno si cree que con una cuestión de confianza puede doblegar al Congreso. El legislador de de Acción Popular aseguró que dicho escenario sería una "rabieta" del Ejecutivo a fin de "doblegar el voto" de los parlamentarios.

"Sería una torpeza y una rabieta del Gobierno si cree que con una cuestión de confianza va a doblegar el voto de los parlamentarios. Creo que hay otros conductos para poder lograr superar los impases", refirió.

Para García Belaunde que la situación "no amerita ninguna cuestión de confianza" porque la votación de los congresistas "no está sujeto a ningún tipo mandato imperativo". "(El voto) Puede ser equivocado o inadecuado pero ello no significa que, por una votación, a la cual tenemos derecho y estamos respaldados por el mandato popular, el Gobierno quiera plantear una cuestión de confianza", indicó.

Aseveró que el diálogo en democracia siempre debe ser el deporte favorito.

Critica a José Domingo Pérez

Además, criticó las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien afirmó que está de acuerdo con la cuestión de confianza.

"¿Quién es José Domingo Pérez? Es un fiscal, debe dedicarse a los suyo. No puede estar haciendo declaraciones políticas, en cualquier parte del mundo estaría destituido de su cargo por meterse en política", agregó.