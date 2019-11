García Belaunde: Vizcarra solo ha presentado decretos que no son urgentes tras disolución del Congreso

García Belaunde consideró que el próximo Congreso no será mejor que el disuelto.

El integrante del Parlamento disuelto, Víctor Andrés García Belaunde, consideró que el presidente Martín Vizcarra no ha tomado acciones al mando del país luego que anunciara su decisión de disolver este Poder del Estado el pasado 30 de setiembre.

En entrevista con el diario Trome, señaló que el mandatario solo ha presentado decretos de urgencia, "que de urgentes no tienen nada". "Han pasado más de 45 días del cierre del Congreso y no hay nada nuevo. Solo ha presentado decretos de urgencia que de urgentes no tienen nada", afirmó este domingo.

En ese sentido, refirió que -desde su parecer- “ni el mismo presidente Vizcarra conoce su plan de gobierno”.

García Belaunde reiteró su posición respecto a que el próximo Congreso, el cual será elegido el 26 de enero del 2020, sea mejor que el anterior.

“Lo veo difícil, de acuerdo a los candidatos que estoy viendo. No creo que sea mejor”, precisó.

Finalmente, consideró que en el Perú “hay muy pocos políticos verdaderos”, ya que hay quienes están pensando “en la quincena”.

“Lo que hay, en su mayoría, es gente que quiere hacer política para sus propios intereses. Un político verdadero no piensa vivir de la política, sino trabajar para ella y tiene una sólida formación en todos los aspectos. Pero hay otros que solo están pensando en la quincena y en los negocios por debajo de la mesa. Yo los llamo ‘ganapanes’”, acotó.