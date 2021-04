El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, aseguró que su estado de salud está mejorando, tras dar positivo al coronavirus (COVID-19) el último domingo, en base a ciencia y que incluso hoy amaneció “sin fiebre”.

En diálogo con RPP TV, señaló que le fastidia que un candidato –en clara alusión a Yonhy Lescano de Acción Popular- proponga tratar el COVID-19 con sal y “cañazo” (aguardiente de caña de azúcar), a pesar que esta receta que no tiene ningún sustento científico.

“Estoy atravesando este proceso, estoy mejorando en base a ciencia, a doctores maravillosos que me están atendiendo. Hoy al fin se me ha ido la fiebre. Me fastidia mucho porque lo estoy atravesando –y más de millón y medio de peruanos también- y que un candidato que esto lo vamos a curar con un brebaje, es ridículo y difícil de escuchar. Me parece una falta de respeto para todos”, expresó.

Forsyth, quien lució con el rostro bastante desmejorado, indicó que viene tomando varios medicamentos bajo prescripción médica y que viene controlando su saturación de oxígeno.

“Estoy tomando –es mi caso porque el doctor me lo ha recetado a mí- azitromocina e hidroxicloroquina. Estoy tomando una pastilla con cada comida y en la noche el antibiótico. Ya me ha bajado la fiebre y estamos controlando que el oxígeno esté como corresponde”, acotó.

Como se recuerda, el pasado 4 de abril George Forsyth anunció que contrajo COVID-19 en el marco de sus actividades de campaña en Madre de Dios, Junín y Cajamarca.

A través de una nota de prensa, el exalcalde de La Victoria aseguró que da a conocer este anuncio por un tema de responsabilidad y con el objetivo de ser transparente con los ciudadanos con los que ha estado en contacto los últimos días.

“Soy uno más de los millones de peruanos que han resultado afectados por esta enfermedad, que se ha encargado de destruir familias y desnudar la penosa realidad de desigualdad y falta de atención que vive nuestro país”, manifestó.

