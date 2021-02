El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, aseguró este miércoles que en caso gane las Elecciones Generales del 2021, su compromiso es que toda la población tenga “acceso al agua potable” para el 2026 cuando culmine su eventual mandato.

El también exalcalde de La Victoria consideró que sin agua y saneamiento “no se puede pensar” en un país desarrollado.

“No se puede pensar en desarrollar si 7 millones de peruanos no tienen agua potable ni desagüe. Desarrollaré el programa Agua Perú para que la construcción de reservorios y la construcción de agua y desagües a nivel nacional se dé. Mi compromiso es que al 2026 no haya una sola familia en el país sin acceso al agua potable”, sostuvo durante su participación en el CADE Electoral.

Asimismo, Forsyth señaló que principal objetivo de un eventual Gobierno a su cargo será “reducir la pobreza del 32% al 15% y la tasa de pobreza extrema del 10% al 3%”. Dijo que logrará esta reducción promoviendo la inversión e incentivando la reactivación y crecimiento de Mypes y Pymes.

“Me encargaré de que el crecimiento económico sea sostenido y que llegue a todos los peruanos y no se quede en unos cuantos nada más. Mi objetivo es reducir la pobreza del 32% al 15% y la tasa de pobreza extrema del 10% al 3%”, manifestó.

“Promoveré la inversión privada generando condiciones favorables y un clima de confianza para que las Pymes y Mypes se reactiven y puedan empezar a producir y contratar personal para, de esa forma, generar empleo”, remarcó.