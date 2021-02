El Plan de Gobierno de Victoria Nacional tiene 158 páginas. Allí se incluyen algunas propuestas controvertidas en el ámbito de la economía que el candidato George Forsyth no suele abordar en sus presentaciones y son desconocidas por el gran electorado.

Una de ellas propone lo siguiente: “Reduciremos el límite de inversión de las AFPs en el exterior del 50% al 30%, canalizando la diferencia (20%) a inversiones en los Fondos de Fideicomiso para Financiar el Desarrollo de Zonas (comunidades) de Influencia de Concesiones de Recursos Naturales con garantía estatal para cubrir eventuales pérdidas”.

En la interpretación del economista y decano de la Facultad de Economía de la UPC, Carlos Adrianzén, “lo que está diciendo es que el Estado usará los ahorros de los trabajadores para financiar operaciones de alto riesgo (...). Nos robarían la jubilación”.

Asegura que eso colisiona con la primera norma económica: Nunca pongas todos los huevos en la misma cesta.

“Si reducen el límite de 50% a 30%, los trabajadores nos volvemos mucho más expuestos en nuestra jubilación (...) Es una pésima idea”, señala Adrianzén.

Los fondos de jubilación no tienen por objeto desarrollar el país, remarca. “Eso lo creía Kurt Burneo (exministro de Economía) con Toledo. Es una pésima idea. O sea, quiebra la diversificación de riesgo y hace una diversificación de riesgo de carácter político. Es una tontería”.

Al respecto, Miguel Andrés Jaramillo Franco, economista senior del Consejo Privado de Competitividad y máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, matiza la opinión anterior y afirma que la propuesta “reduce las opciones de diversificación de inversiones que hoy tienen las AFP disponibles en el exterior”.

La propuesta sería un redireccionamiento de esos recursos hacia el mercado interno para fondear algunas inversiones, sostiene.

“Lo que yo digo, precisa Jaramillo Franco, es que no necesariamente eso es positivo para el afiliado porque reduce las opciones de diversificación de inversiones que hoy tienen disponibles las AFP”

En segundo lugar, eso no resuelve el problema de fondo, “que no es que falten recursos financieros para invertir. Lo que falta es más bien capacidades de inversión en el sector público. Al año se devuelve al Estado el 2% del PBI en recursos de inversión no utilizados”, advierte.

“En la actualidad -concluye- las AFP invierten en el extranjero para dar más rentabilidad al afiliado”.

IMPUESTOS. Elevar el Impuesto a la Renta y crear un impuesto al patrimonio, son otras de las polémicas propuestas del partido de Forsyth.

Textualmente, dice, en el capítulo de reforma tributaria: “Emprenderemos una reforma del sistema tributario para hacerlo más progresivo, elevando la participación de los impuestos directos (impuestos a la renta y al patrimonio) sobre el total de la recaudación”.

¿Qué implica esta propuesta? Según Carlos Adrianzén, con más impuestos a la renta se “ahuyenta la inversión privada”.

Adrianzén se pregunta: “¿Para qué vas a subir los impuestos si tienes tanta evasión? Y, sobre todo, lo más importante: gastas en forma tan mediocre. El 80% del gasto público es gasto corriente”.

En principio, dice Miguel Jaramillo Franco, no está mal la propuesta de emprender una reforma tributaria para hacerla más progresiva. En su opinión, elevar el Impuesto a la Renta en estos momentos de recesión económica “es complicado” debido a la recesión inducida por la pandemia.

“A futuro podría haber una elevación para balancear o contrarrestar los gastos, pero ahora no es posible”, opina. Lo que se debería hacer, a su juicio, es implementar políticas para hacer crecer la recaudación.

“Lo importantes, acá, es cómo hacemos para anchar la base tributaria. No cargar de impuestos más altos a los únicos, pocos, que contribuyen”, sostiene.

Jorge Chávez: “El riesgo lo cubre el Estado”

“La mayoría de países utilizan estos recursos (fondos privados de pensiones) con fines de desarrollo interno”, justifica Jorge Chávez, jefe del Plan de Gobierno de Victoria Nacional. El riesgo será cubierto por el Estado, añade.

En cuanto a elevar el Impuesto a la Renta en plena recesión económica, dice: “No es que la reforma tributaria se vaya a hacer en medio de la pandemia”.

