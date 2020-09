El alcalde de La Victoria, George Forsyth, aclaró este martes que aún no ha tomado “ninguna decisión” respecto a una posible candidatura presidencial en el próximo proceso electoral, convocado para el 11 de abril del 2021.

Forsyth reiteró la necesidad de formar parte de una agrupación política “con una ideología”, tal como lo resaltó en sus declaraciones al ser consultado por la agrupación Restauración Nacional.

“Se necesita de verdad un partido con una ideología, eso sí es definitivo, sino no puedes lograr mayores cosas en el país. Creo que eso ya quedó bastante claro en las declaraciones que di ayer, pero sobre futura postulación no he tomado ninguna decisión”, afirmó a la prensa.

El último lunes, la autoridad edil -que ganó la alcaldía de La Victoria por Somos Perú, pero no está inscrito al partido- indicó que evalúa la invitación para afiliarse a la agrupación Restauración Nacional.

“Restauración Nacional me parece importante. Me parece importante para hacer política pertenecer a un partido. Yo no pertenezco a ningún partido, entonces, es una opción sumamente interesante de la cual hablaremos quizá en estos días”, afirmó en ese momento en América Televisión.

Tras una reunión que mantuvo con empresarios del Emporio Comercial de Gamarra, George Forsyth se refirió a la política peruana e indicó que en esta se maneja “la desunión”.

“Lamentablemente así ustedes conocen la política en el Perú, que se maneja la desunión y eso debe cambiar. Eso no quiere decir que con ello estoy anunciando mi candidatura ni mucho menos. Tengo el gran compromiso de este distrito, en el cual estoy activamente creo que ven desde las madrugadas, todos los días”, dijo.