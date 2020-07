El alcalde de La Victoria, George Forsyth, dijo estar agradecido por la invitación de Julio Guzmán, líder del Partido Morado, para inscribirse y participar en las elecciones internas para que esta agrupación política elija a su candidato presidencial.

El burgomaestre señaló, sin embargo, que no ha tenido alguna comunicación directa con Guzmán y que, por ahora, está enfocado en su labor en la Municipalidad de La Victoria.

“(El Partido Marido) es un partido más. Me llaman muchos partidos. Es un partido más, obviamente. No he hablado con él (Julio Guzmán) pero siempre estaré agradecido que lo consideren”, indicó en declaraciones a la prensa.

Julio Guzmán, en su cuenta de Twitter, escribió este lunes que tiene aspiraciones a ser candidato presidencial el 2021, pero que el Partido Morado está abierto “para todos y todas”. “Si George Forsyth o Salvador del Solar, que no tienen partido ni organización, quieren inscribirse, militar y postular, con todo gusto”, manifestó.

Tengo aspiraciones de ser candidato presidencial, pero el Partido Morado está abierto para todos y todas. Si @George_Forsyth o @saldelsol, que no tienen partido ni organización, quieren inscribirse, militar y postular, con todo gusto. #JulioGuzmanCaraACara pic.twitter.com/8OH1UOOjYQ — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) June 30, 2020

Forsyth manifestó que no ha tomado alguna decisión sobre alguna posible candidatura para las elecciones generales del 2021. “Por ahora estoy muy concentrado en este tema de La Victoria”, aseguró.

El lunes, en una entrevista a TV Perú, señaló que sobre la posible candidatura de George Forsyth, se debe escuchar primero sus posiciones sobre la economía y la intervención del Estado para saber si realmente es “de centro”.

“Yo quisiera escuchar cuáles son sus discursos políticos sobre, por ejemplo, la intervención del Estado. Si se les rasgan las vestiduras si se tiene que tomar el control de las clínicas o no, si se rasgan las vestiduras si hay que hacer control de precios cuando hay estipulaciones. A mí me gustaría escuchar eso, porque eso va a determinar si esas personas, que aparentemente pertenecen a un espacio de centro, en realidad no son de centro sino son más ‘derechosos’ de lo que parecen”, manifestó el excandidato presidencial.