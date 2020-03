Asegura que aún no ha decidido si postulará o no a la presidencia, pero no tiene mayores reparos en revelar que está en la mira de casi todas las organizaciones políticas.

En conversación con Correo, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, emplaza al Ejecutivo y al presidente de la República, Martín Vizcarra, y asegura que con la instalación del nuevo Congreso “es el momento de ver las obras”.

En la noche del último miércoles se capturó en el Mercado de Frutas a un adolescente de 15 años que confesó el asesinato de una niña de 4 años. Por este caso, la madre de la menor fue culpada cruelmente en redes sociales y se dejó de lado al homicida. ¿Qué opina al respecto?

Definitivamente, tenemos muchas madres que dejan a sus hijos con ciertas personas por necesidad, porque tienen que ir a trabajar y tienen que cumplir ciertas funciones para mantener el hogar. Quizá cometió un error, pero tampoco podemos azotar a una mujer que también viene sufriendo una gran pena. Ella tiene que hacer un mea culpa de lo que ha sucedido y podemos sacar una lección de cómo debemos cuidar (a los niños). Es un tema muy complejo porque es la realidad de muchas mujeres peruanas.

¿La Victoria es un mejor distrito gracias a su gestión?

Claro, gracias a la gestión de todos los funcionarios y cada uno de los colaboradores de la Municipalidad de La Victoria. No solo por mí, falta mucho por hacer, este es un distrito que ha cumplido 100 años y ha estado abandonado muchas décadas. No tenemos una varita mágica para cambiar la realidad de un distrito de la noche a la mañana. Vamos un año con dos meses y se han logrado muchas cosas.

¿Considera que la inseguridad ciudadana aumentó con la migración venezolana?

Definitivamente, sí, ha aumentado. Los indicadores de La Victoria han bajado porque ya no está este comercio ambulatorio que tomaba las calles, que era un espacio para el robo, para el hurto, para cualquier tipo de violencia, porque era un mar de gente en la calle. Ahora el distrito está ordenado, pero definitivamente sí hay malos venezolanos, que son una minoría, porque una mayoría es gente muy buena, muy capaz, gente que ha venido a trabajar, pero esos pocos dañan a toda la inmigración. Entonces, sí tenemos un gran problema en este distrito con estos malos elementos que quieren venir acá a formar sus mafias, a tomar nuestras calles, que no respetan nuestras normas. Con ellos estamos siendo muy severos.

¿Cree que este nuevo Congreso será mejor que el anterior?

Es muy difícil saberlo, creo que hay que ser positivos, darle el beneficio de la duda. Ni siquiera han empezado y ya los estamos golpeando. La situación pasada ha puesto en este freno al Perú, en el que estamos actualmente, economía, trabajo, sistema de salud, trasporte, todo se frenó debido a la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esperamos que esto nunca se vuelva a dar, la verdad es que es vergonzoso internacionalmente que hayamos tenido que disolver un Congreso. Personalmente, estuve y estoy a favor, porque el país ya no podía continuar.

Daniel Urresti es el parlamentario electo más votado. ¿Considera populista que haya solicitado no cobrar el sueldo de Congresista?

Él tiene su sueldo como militar. No se trata de trabajar gratis, tú haces tu trabajo y tienes que tener tu remuneración porque, suele pasar, en el Estado los sueldos son malos, la Municipalidad es un ejemplo. Entonces, ¿qué empieza a pasar?, ahí vienen los “pericotes”. Cuando cobran muy poco, (se preguntan) porque el sector privado cobran un tanto más. El sector público tiene que ser competitivo también. La solución de quitarle y bajarle los sueldos no es una solución real.

¿Es populista entonces?

Creo que es evidente. Daniel es un amigo conocido mío, quizás él no tiene la necesidad y para él no hay ningún problema. A lo que voy es que no es una solución que se diga: “Ya, que los congresistas no cobren”. Si él tiene la posibilidad, bien, pero no va a cambiar el destino del Perú. Ahorrarte el dinero de los congresistas no te va construir un hospital, una pista, no hará que las viviendas sean más ágiles (en construirse), que el Ministerio de Economía suelte más plata. No son soluciones para el país.

¿Cree que el presidente Martín Vizcarra debe seleccionar mejor a sus ministros?

Son cargos de confianza. Lo único que puedo decir es que ya se cerró el Congreso, ahora entra uno nuevo, es momento de ver las obras. Recién vamos a ver la capacidad que tengan los ministros.

Siete ministros han salido y dos tienen investigaciones fiscales. Le repito, ¿debe seleccionar mejor a sus ministros?

Es un poco evidente que si han tenido problemas, hay que tener otro filtro, pero, repito, son personas de confianza.

Un funcionario del municipio de La Victoria fue separado por sus vinculaciones con ‘La jauría del sur’ de Punta Negra. ¿Su mandato también debió tener mejores filtros?

Nosotros tenemos de los mejores filtros que hay.

¿Qué pasó con este caso?

¿Tú sabías que estaba investigado?... nadie sabía. ¿Sabes quién sabía? La Policía de Inteligencia, los únicos en el Perú que sabían. Él no tenía antecedentes, no tenía juicio, condena ni nada. Si hay coroneles que estaban dentro de esa mafia, ¿la propia Policía no tiene filtros? Nosotros pasamos todos los filtros. Nadie viene con su CV diciendo que pertenece a una mafia. Lo importante son qué acciones tomas y se le despidió de forma inmediata.

¿Espera que Vizcarra deje su cargo el 28 de julio del 2021?

Es la Constitución.

¿Espera eso?

Estoy seguro de que lo hará; quiera o no, es lo que toca.

¿Considera que Salvador del Solar es una buena opción para reemplazar a Vizcarra?

Hay diferentes opciones que podrían cambiar el destino. No quiero hablar de nombres, pero sí quiero decir que el que entre tiene que tener una personalidad muy dura para realmente hacer cambios y no seguir en la mismas cosas, hacer reformas que, quizá, no le puedan gustar a muchos, pero que van a cambiar el país.

Las encuestas lo posicionan entre los favoritos para ganar las elecciones presidenciales. ¿Postulará sí o no a las elecciones?

No sé. Por ahora estoy metido en La Victoria, el mundo no es blanco y negro. Quizás por tener esa visión es que estamos peleados, derecha, izquierda; hay hartas gamas. Eso necesita el Perú, es multicultural, geográficamente diverso, necesitamos una visión amplia. Hay cosas que se pueden ver con la derecha e izquierda, pero lo único que importa es beneficiar a la población, es la única meta. Estoy en esta municipalidad para darle una mejor calidad a mis vecinos. No hay más.

Todo político tiene ambiciones pensando en la mejora de la ciudadanía. ¿Usted quiere ser presidente?

Podría ser una posibilidad, no me he sentado específicamente a analizarlo, quizá porque el día a día es tan bravo. No hay un tiempo para sentarse y pensarlo, quizá en un futuro, no se sabe.

¿Conversó con algunos partidos políticos?

Creo que todos me han buscado.

¿Puede dar nombres?

No viene el caso, la cosa es que varios. También, un grupo de gente que quiere que yo lidere algo nuevo. Creo que eso sí sería importante, darle al peruano opciones de cosas nuevas. Mira las elecciones congresales, ya no hay el partido que mete a una gran mayoría o varios que dominan en el Congreso, es un Parlamento totalmente fraccionado por el desinterés a la política y la falta de credibilidad hacia los partidos políticos. Esperemos que se pueda formar algo nuevo con jóvenes, que debemos tener un mayor espacio en la política del Perú.

Su padre, el embajador Harold Forsyth, apoyó a Ollanta Humala cuando este tenía tendencias chavistas. Tal vez influyó en usted. ¿Cómo se califica, de izquierda, derecha?

Mi papá apoyaba al gobierno, es diplomático, representa a todos los gobiernos que pasan, justamente es su función. No es que haya estado con Chávez, quien es el peor cáncer que le ha pasado a un hermoso país como Venezuela.

¿Considera que las políticas de Estado en la lucha de la violencia contra la mujer fracasan?

En varias políticas, desde el funcionamiento propio del Estado. Las municipalidades lo vemos de una forma más directa, tenemos el trato directo con la población. Cuando algo sucede no se van al MEF a hacer sus huelgas, vienen a la municipalidad.

Su aún esposa, Vanessa Terkes, lo acusó de maltrato. Esto le podría jugar en contra en una futura campaña.

Podría ser que sí o no, pero eso está en manos del Poder Judicial y siempre soy muy respetuoso y no comento el tema, porque sería infringir este proceso que queremos que sea transparente y que los jueces vean lo que corresponde.

En un programa de espectáculos se le vio salir de una fiesta seguido por una camioneta del Estado. ¿Podría explicarlo?

El alcalde, las altas autoridades, tienen un carro a su disposición las 24 horas, todos. Si ven el carro en el que ando, es mí carro personal, el otro es para la seguridad. Comprenderás que la gente que me quiere matar no lo hará solo en el horario de almuerzo, me va a buscar las 24 horas, por eso que la camioneta me sigue a donde vaya. Por eso el propio Ministerio del Interior me ha designado resguardo personal, por todos los problemas. Los sicarios te van a matar a cualquier hora.