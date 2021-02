El doctor Germán Málaga, jefe del programa de ensayos clínicos de Sinopharm de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, consideró que fue una equivocación haber aplicados las dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) a Martín Vizcarra en setiembre del 2020.

“En retrospectiva creo que sí me he equivocado, pero por buena fe, pensé que era lo mejor para el país y si lo volvería a hacer, no lo sé, no puedo retrotraerme a setiembre del 2020″, comentó ante las comisiones de Fiscalización y COVID-19 del Congreso.

El encargado de los ensayos de Sinopharm en el Perú respondió ante los congresistas en una citación para que explique cómo fue la vacunación de Martín Vizcarra, su esposa, Maribel Díaz, y su hermano César Vizcarra, en setiembre del 2020 como parte de la aplicación de unas dosis que estaban destinadas para proteger a personal vinculado a los estudios.

Durante su exposición, Málaga ya había detallado que el 1 de octubre del 2020 le comentó a Martín Vizcarra que habían recibido dosis adicionales de vacuna activa de Sinopharm, y en ese contexto el entonces presidente le expresó su interés en recibir el fármaco, solicitud que atendió al día siguiente en Palacio de Gobierno, día que inoculó tanto a Vizcarra Cornejo como a su esposa.

“Lo hice porque en ese momento pensé que era lo que corresponde, dada la emergencia sanitaria, dada la estrategia y que la conducción recaía en el presidente de la República”, indicó.

Durante la etapa de preguntas de los congresistas, Germán Málaga precisó que todas las acciones que se tomaban fueron reportadas al Instituto Nacional de Salud (INS) y que las decisiones eran tomadas por el equipo de investigadores de la Cayetano Heredia, incluyendo a Héctor García y Javier Bustos Palomino.

“Nosotros no ofrecimos vacunas a nadie. Llegó el lote que llegó y están en los montos de ingreso. No ha habido ninguna solicitud adicional. La candidatas a vacuna llegaron tal y como se han utilizado y como estaba establecido en el protocolo”, indicó.

Nexos con Minsa y Cancillería

De otro lado, Germán Málaga aseguró que él no estuvo relacionado con la vacunación que se aplicó a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, precisando que ellos recibieron pedidos de vacunas de sus respectivos sectores a través de funcionarios específicos: Carlos Castillo, asesor de inmunizaciones del Ministerio de Salud, y Arturo Jarama, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Estas solicitudes han llegado a través de esos enlaces en los cuales nosotros no tomábamos decisión, no fiscalizábamos la decisión, simplemente se procedía. Ese fue el acuerdo que se tuvo [...] Con relaciones exteriores coordinaba con el embajador Jarama, con el Ministerio de Salud con el señor Castillo”, indicó ante el Congreso.

