Gilbert Violeta: “Estoy seguro de que 50 congresistas no apoyarán la vacancia”

A cinco días de que se vote la vacancia presidencial, el portavoz de la bancada de Peruanos Por el Kambio, Gilbert Violeta, reveló la estrategia del oficialismo para salvar al jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tras el pedido de su destitución.

En conversación con Correo, Violeta indicó que desde inicios de febrero, tras conocerse un segundo pedido de vacancia, él y otros colegas de su bancada han venido desarrollando reuniones personales con diversos legisladores.

Cabe destacar que las bancadas de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio presentaron una moción de vacancia el pasado 1 de febrero, incluyendo entre sus argumentos que PPK “antepuso su interés personal de permanecer en el cargo” a cambio del indulto al padre de Keiko Fujimori.

En este mes de marzo, esta moción fue variada por otra que excluía el indulto y que tiene carácter multipartidario.

“Nosotros comenzamos a conversar y a advertir el verdadero motivo de la vacancia, que lo admitió la señora Verónika Mendoza, asegurando que es por el indulto que dio el presidente Kuczynski a Alberto Fujimori (...) Como vocero, no he parado un día de conversar con todos los que nos han llamado y los que he buscado”, sostuvo.

El vocero oficialista detalló que varios de su colegas han cumplido un rol importante en esta ronda de diálogos en sus respectivas regiones. Por ejemplo, dijo que el representante de Lambayeque (Clemente Flores) ha dialogado con sus colegas del norte del país.

“Jorge Meléndez (Loreto) en el oriente, Ana María Choquehuanca y Sergio Dávila con los del sur. Los que estamos en Lima un poco con varios de la capital y Alberto Oliva en Ica”, relató.

En esa línea, sostuvo que por falta de tiempo es difícil realizar una reunión con las bancadas, pero que de todas maneras se hará con los voceros.

“Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por dialogar y esperemos que no se vea ni soberbia ni falta de voluntad para el diálogo. Queremos dialogar, y si es que la gente de Fuerza Popular accede al diálogo, conversaremos. No tenemos ningún problema en conversar absolutamente con todos”, afirmó.

LOS ARGUMENTOS

Consultado sobre qué argumentos brindan a sus colegas de bancada para convencer a la oposición, Violeta explicó que un primer aspecto es que se entienda el verdadero motivo del pedido de vacancia a PPK.

“No son las denuncias ni los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, ni absolutamente nada, el tema de fondo es el indulto a Alberto Fujimori”, señaló.

El vocero de la bancada del Gobierno explicó además que Kuczynski no se ha negado a que lo investiguen y que, por ello, ha respondido ante la comisión “Lava Jato” por ocho horas.

“Estamos seguros de que tenemos los argumentos para que sea un convencimiento de ideas y no de intereses. Hay que llamar a la reflexión a los congresistas. Hacerle el juego al Frente Amplio y Nuevo Perú con este indulto es caer en un clima de desestabilización política y en una agenda que ni siquiera es del fujimorismo sino de la venganza, que busca cambiar la Constitución, el modelo económico y una serie de cosas que sería terrible para el país”, argumentó.

Violeta también negó que haya una compra de votos, tal como lo anuncian algunos parlamentarios fujimoristas.

“Esa es la típica respuesta desesperada de quienes sienten que están perdiendo el debate por el tema de la vacancia, dado que se sienten inseguros de no tener los votos para ese propósito y ya comienzan a justificar anteladamente su derrota”, manifestó.

TIENEN LOS VOTOS

Violeta también señaló a Correo que hay más de 50 legisladores que no votarán a favor de la vacancia de PPK y desmintió la versión de la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, acerca de que ya cuenta con las adhesiones suficientes para destituir al Presidente.

“Estoy seguro de que habrá más de 50 congresistas que no apoyarán la vacancia. Pero al final soy consciente de que las decisiones finales se terminan consolidando en los últimos días, así que estos cuatro días previos a la votación van a ser vitales para deliberar esta situación”, sostuvo.

En otro momento, reveló que tiene conocimiento de que muchos legisladores de Fuerza Popular no quieren votar por la vacancia, pero que se sienten obligados a ello.

“Yo he percibido un enorme malestar por el hecho de que los líderes de FP apoyan este pedido de vacancia, pero muchos de los de provincias y los que no son dirigentes están incómodos porque sienten que los obligan a votar por un pedido de vacancia que no comparten”, agregó.

SE VA DE FP

Entre tanto, Correo conoció que varios legisladores de la bancada de Fuerza Popular (FP) dejarían su agrupación debido a las discrepancias por la posibilidad de vacar a Kuczynski (PPK), así como por pugnas internas dentro de la tienda “naranja”.

Uno de ellos sería el integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de FP Elard Melgar, quien habría informado a los altos directivos de su partido y a la propia Keiko la posibilidad de no apoyar la vacancia.

Además, ha sido uno de los principales dirigentes que ha cuestionado, al interior del fujimorismo, las designaciones de candidatos distritales y provinciales con denuncias de lavado de activos, narcotráfico y corrupción.

“Muchos no son militantes de Fuerza Popular y tienen una serie de denuncias, solo están aportando mucho dinero. Por ejemplo, el alcalde provincial de Yauyos, Diómedes Inga, postulará como vicegobernador regional de Yauyos y su hermana Elva Inga buscará reemplazarlo en la alcaldía”, alegó una fuente que conoce los motivos de la salida de Melgar.

La misma molestia tienen varios de los legisladores que vienen apoyando a Keiko en la campaña municipal y regional que se dará en octubre de este año.

Otro de los que daría un paso al costado sería Dalmiro Palomino, quien también está disconforme con el manejo dirigencial de Fuerza Popular.

Palomino ha tenido acercamientos con Kenji Fujimori y no ha descartado apoyar su posible candidatura presidencial.

Quien también ha mostrado indicios de buscar su salida es el fujimorista Miguel Ángel Elías Ávalos, uno de los legisladores que no respaldó la admisión de la moción de vacancia contra Kuczynski el último jueves.

Elías Ávalos cuestionó que su bancada haya votado en bloque a favor de la moción de vacancia sin previo acuerdo.

Precisamente, Correo conoció que en la última reunión de los “naranjas” no se discutió sobre un voto en bloque.

“Se discutió el tema de la moción y escuchar a Kuczynski, pero no se decidió respaldarla en bloque”, acotó una fuente presente en la reunión.

A ellos se unirían el ucayalino Glider Ushiñahua y Federico Pariona.

Quien viene evaluando también su salida y su voto en contra de la vacancia de Kuczynski es el legislador de Amazonas Miguel Castro, quien en el último pleno del Congreso fue captado conversando con Kenji Fujimori.

“Yo no puedo decir si tengo mi voto decidido si es que no escucho todos los descargos del presidente Kuczynski con respecto a lo que ha salido contra él”, afirmó a este medio.

Castro añadió que es de las personas que creen en el voto responsable y que una vacancia no se decide antes, sino hasta conocer la verdad.

“Como un hombre de Derecho, creo que si hay una acusación, es evidente que tiene que sustentarse (...) Los votos no se deciden antes, eso sería irresponsable. Aunque si tuviera que votar hoy, lo haría por la vacancia”, sostuvo.

DÍA CLAVE

De otro lado, este martes será decisivo para varias bancadas del Parlamento, ya que sus integrantes discutirán sobre el sentido del voto que emitirán con respecto a la vacancia contra Kuczynski.

Fuerza Popular iniciará su reunión desde las siete de la noche en su local del Paseo Colón. El cónclave “naranja” contará con la presencia de Keiko Fujimori.

Alianza Para el Progreso (APP) también se reunirá este martes en su local central de Jesús María para discutir la destitución de PPK.

La cita está programada para las 6 de la tarde y se prevé la presencia del líder de APP, César Acuña Peralta.

La agrupación Acción Popular también se reunirá ese martes a fin de definir una posición, según confirmó Yonhy Lescano.

“Normalmente nos reunimos en el tercer piso del Congreso, en la misma bancada. La reunión sería al mediodía (...) Por ahora estamos divididos con respecto a la vacancia”, indicó.

CONGRESO

Nuevo Perú propone firma de un acuerdo anticorrupción

La bancada de Nuevo Perú, mediante su vocero Alberto Quintanilla, propuso que se firme un acuerdo entre los grupos políticos para erradicar la corrupción en el país, luego de que se vote la moción para la vacancia presidencial.

En diálogo con RPP, el legislador reconoció que los políticos en general enfrentan su nivel más bajo de aceptación entre la población.

DATOS

- 59 congresistas conforman, hasta ahora, la bancada de Fuerza Popular tras sus 12 renuncias.

- Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular se reunirán este martes para definir si es que respaldan la nueva moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski