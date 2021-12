La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, considera que la moción de vacancia contra el presidente Castillo es una falta de respeto a la voluntad popular. En diálogo con la prensa desde Puno, titular del sector calificó la medida como “irresponsable” pues genera inestabilidad política y económica.

“La vacancia es una falta de respeto a la voluntad popular, no lo han elegido un grupo de personas o de congresistas, sino 8 millones de peruanos, y eso debe ser respetado. El Congreso tiene mecanismos de control político, pueden cuestionar, pero es bastante irresponsable creer que debemos cambiar de presidente cada vez que no nos gusta, eso genera inestabilidad no solo política, sino económica”, dijo durante la inauguración de la Exposición de arte tradicional Ruraq Maki.

“La vacancia genera atraso, huyen capitales, hay que construir juntos un plan de gobierno para alcanzar las metas que beneficiarán a todos los peruanos en su mayoría. Espero que no tenga los votos suficientes y que ambos poderes puedan articular en función de las mayorías”, agregó.

Gisela Ortiz: “La vacancia es una falta de respeto a la voluntad popular”

El pronunciamiento de Ortiz se suma al de otros miembros del Gabinete Ministerial como Pedro Francke (Economía), Aníbal Torres (Justicia) y Betssy Chávez (Trabajo), quienes también criticaron la moción de vacancia contra Castillo Terrones.

Para que la moción sea admitida a debate, se requiere 52 votos. De ser así, inmediatamente el Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia. En esa sesión, el presidente de la República debe concurrir acompañado de su abogado para responder a los cuestionamientos. Para aprobar la vacancia se requiere 87 votos.

Si se toma en cuenta todos los votos de las tres bancadas firmantes: Fuerza Popular (24), Avanza País (10) y Renovación Popular (9), tienen 43 firmas. Dos legisladores de Alianza para el Progreso también podrían sumarse. Faltaría siete firmas para que el presidente Pedro Castillo acuda al pleno.

