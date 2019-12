La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, llegó ayer de Brasil, tras escuchar la versión de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, sobre el dinero que habría entregado para la campaña presidencial de su patrocinada. La letrada nos respondió algunas preguntas, pese al poco tiempo que disponía.

Para el fiscal Rafael Vela, el caso de Keiko está bastante avanzado y cree que las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht la perjudican más, ¿qué tan cierto es esa versión desde su óptica?

[Vela] está totalmente errado. No existe elemento de convicción que sustente el supuesto aporte de Odebrecht a Fuerza 2011. Lo único que existe es un dicho no corroborado y contradictorio de Jorge Barata que no prueba nada. Han pasado casi cuatro años y a la fecha no se prueba este aporte. Esta semana hemos tenido tres diligencias en las que no se han presentado prueba de cargo en contra de Keiko ni Fuerza 2011.

Sin embargo, para el fiscal que investiga a su defendida, José Domingo Pérez, existen más de 100 elementos de convicción...

Esos supuestos elementos de convicción no prueban absolutamente nada en contra de Keiko. No presenta nada nuevo que avale otro pedido de prisión preventiva. No hay peligro procesal alguno que la pueda llevar a prisión.

¿Considera que el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko es desproporcionado?

Es un pedido no solo desproporcionado, sino que refleja el abuso constante y sistemático en contra de Keiko. Parece una obsesión el tratamiento que le da el fiscal, a pesar que en su caso no existen pruebas en su contra. Es una clara persecución. Donde no hay sustento alguno se insiste en un pedido de prisión abusivo.

¿Considera que el pedido del fiscal Pérez es muy pronto?

Tratándose de una persona en libertad es preocupante que sea sumamente rápido. Más aún en fechas cercanas a Navidad.

¿Keiko puede pasar una Navidad tranquila conociendo la fecha programada (26 de diciembre) para el pedido de prisión en su contra?

Se nos mantiene en un constante e indebido estado de alarma. Sin embargo, nos mantenemos firmes y decididos a enfrentar, con la verdad y el derecho de nuestro lado, cada abuso.

Su patrocinada tuvo una prisión preventiva por presuntamente obstaculizar la investigación de Pérez, ¿no teme que haya nuevas pruebas?

De ninguna manera. No hay prueba que así lo sustente. Keiko ha estado 13 meses en prisión injustamente, y sin que se hubiera obstruido o impedido el desarrollo de la investigación. Ella es la principal interesada en colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Siempre ha colaborado con la justicia.

Entonces, ¿usted cree que Keiko no volverá a pasar por una prisión preventiva?

Jurídicamente ninguna. Espero, sinceramente, que no se busque presionar ilegalmente a las autoridades encargadas de decidir este pedido absurdo (Poder Judicial). Lamentablemente, hemos asistido a una constante cadena de abusos.

¿Cree que la solicitud de Pérez tiene un tinte político?

Todo el caso se ha politizado. Desde un inicio hemos asistido a un discurso político del fiscal más que jurídico, y eso no es correcto. La justicia penal no se debe politizar.

¿Cree que Keiko esuna perseguida política del gobierno de Martín Vizcarra?

Hay tantos abusos contra ella y varios coinciden con fechas importantes en el calendario político. Por ejemplo, se pidió la inclusión del partido Fuerza Popular como persona jurídica tres días después del cierre del Congreso.Proceden a pedir nuevamente prisión preventiva a pocos días de elegir nuevos congresistas. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones.

¿Estaría de acuerdo en que Keiko tenga la medida restrictiva de un impedimento de salida del país?

Ella no requiere de una restricción para sujetarse al proceso. Siempre seguirá colaborando porque es su fiel propósito.

¿Cuáles serían los próximos caminos legales si vuelve a prisión?

No nos ponemos en ese escenario. Esperamos con fe que este pedido abusivo no sea atendido. La ley no lo ampara.

¿Acudirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si el Poder Judicial dicta una nueva prisión para Keiko?

Esperamos no llegar a ese escenario, pero ten por seguro que agotaremos todas las instancias para que se respeten sus derechos.

¿Cómo está Keiko en el plano emotivo, pese a esta nueva solicitud restrictiva en su contra?

Está enfocada a recuperar tiempo con la familia, especialmente con sus hijas.