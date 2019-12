Giulliana Loza: “Jamás me he reunido o conversado con el magistrado Blume”.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, se defendió luego de que el diario La República publicó un video asegurando que la letrada se reunió con el presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume en un restaurante de San Borja antes de la liberación de la lideresa de Fuerza Popular.

La abogada aseguró en su cuenta de Twitter que no es ella la mujer quien aparece en el video difundido por el mencionado medio. “¡Basta de mentiras! Jamás me he reunido o conversado con el magistrado Blume. Que la desesperación por perjudicar a Keiko Fujimori no los lleve a seguir mintiendo e inventado frente a su absoluta falta de elementos para sustentar una prisión preventiva abusiva”, escribió Loza.

Además la defensa de Keiko Fujimori sostuvo que puede demostrar con pruebas que la fecha del supuesto encuentro, ella estuvo en un evento. “El sábado 9 de noviembre a las 4:50 pm, día y hora en que según la nota periodística yo me habría reunido con el magistrado Blume, yo estaba en un evento y tengo cómo demostrarlo, a diferencia de quienes quieren hacer creer que yo soy la mujer que aparece en el video”, apuntó.

Coincidió el 12 de noviembre

Loza contó también que la única vez que coincidió con Blume fue el pasado 12 de noviembre a las 7 de la noche, pero que ni lo saludó. “Tendencioso hacer creer que soy la mujer que se ve a lo lejos. Ya lo señalé, la única vez que coincidí segundos en un restaurante con el magistrado Blume fue el 12 de noviembre sobre las 7pm, apenas verlo me retiré inmediatamente para evitar especulaciones. No lo saludé porque no lo conozco”, explicó.

“Reto públicamente al Diario La República, y a los fiscales Rafael Vela y José Pérez a que muestren las pruebas de esta infamia. Si no las muestran o se rectifican, procederé a querellarlos. Ni soy la persona del video, ni me reuní con magistrados”, finalizó.