​Glider Ushñahua: congresista que renunció a Fuerza Popular es acusado de agresión y de no pasar pensión de alimentos

Síguenos en Facebook

Glider Ushñahua, hoy congresista por Unidos por la República, y quien semanas atrás renunció a Fuerza Popular, ha sido acusado de agredir a su expareja y madre de su hijo, junto a esto de también de no cumplir con la pensión de alimentos del menor.

Así lo mostró el dominical Panorama, donde Elita Panduro, la madre de su hijo, hizo la denuncia asegurando que lo apoyó a 'aparentar' que eran una familia feliz: “Él me dice: ‘sabes qué Elita, voy a postular al Congreso y necesito que me apoyes, necesito que parezcamos una familia unidad y constituida’. Yo le dije que sí, que si era para el bien del bebé, lo apoyé”, sostiene.

PENSIÓN DE ALIMENTOS

Pero, cuando el congresista Glider Ushñahua fue elegido por Ucayali, este se habría desentendido del menor: “Se olvidó de todo, de mí, del hogar, de la familia”, tras ello agregó: “Se fue y desde ese día nunca más volvió a preguntar por el bebé”.

Según Panduro, Ushñahua habría acordado pasar una pensión de S/. 3000, pero no habría cumplido: "El día del acuerdo es la única vez que yo recibí (el pago) para la atención del bebé. Al siguiente mes, no volvió a dar, luego dio por partes y al cuarto mes dijo que por la coyuntura nacional no le habían pagado, decía que por los problemas del país no le pagaban su sueldo y por eso no ha cumplido".

AGRESIÓN FÍSICA

Junto a esto, Elita Panduro acusó de agresión física a Ushñahua: “Muchas veces hemos llegado a discusiones tan fuertes que me ha llegado a levantar la mano, tengo una cicatriz en mi boca, aquí adentro, por un puñete.

En su defensa, el congresista Glider Ushñahua ha negado haber cometido el execrable acto asegurando que no ha agredido a nadie, y que incluso habría cumplido la pensión de alimentos mostrando solo los recibos de pago de tres meses.