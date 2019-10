Gloria Montenegro aseguró que evalúa su permanencia en APP

Síguenos en Facebook

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, señaló que se encuentra evaluando su permanencia en el partido Alianza para el Progreso de César Acuña.

Durante una entrevista con Canal N, la funcionaria refirió que está haciendo un profundo análisis, sin presión de la misma forma como ingresó a APP.

“Está en evaluación (mi permanencia en APP). El día que tome una decisión, lo quiero hacer con un profundo análisis, sin ninguna presión, de la misma manera que entré al partido", mencionó.

Luego, evidenció su malestar por los últimos hechos ocurridos con los integrantes de esa agrupación política. "El hecho que seamos de un mismo partido, no es que les consientas todo. Bajo ningún punto de vista", remarcó.

Incluso, la excongresista de APP reconoció que se ha sentido incómoda con las determinaciones en el Congreso de la República.

“Me he sentido muy incómoda con las últimas decisiones (en el Congreso), porque a pesar de mandar una carta debidamente aclaratoria de cuáles son los principios del partido y cómo es el actuar iba en contra, realmente no lo tomaron en cuenta, eso me ha alejado", subrayó.

Glave y Huilca

De otro lado, Gloria Montenegro consideró oportuna la renuncia de Marisa Glave e Indira Huilca a Nuevo Perú tras alianza con Perú Libre del sentenciado Vladimir Cerrón y Juntos por el Perú de Yehude Simon.

"Se venía venir, desde que Richard Arce presentó su renuncia. Siempre respetaré sus decisiones. Cuando uno está en política tiene que (...) entre el bien y el mal, sino de la gente de los partidos que son parte tuya (...). Esto ya pasó los límites porque este señor está descalificado", refirió.