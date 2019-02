​Gloria Montenegro insistirá en su proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La congresista Gloria Montenegro (APP) insistirá en el debate de su proyecto de ley que busca eliminar la inmunidad parlamentaria y, a la vez, exigió que la sentencia contra su colega Edwin Donayre por el caso del 'Gasolinazo' se haga efectiva.

"Lo he dicho de manera reiterada, que llegué al Congreso con un proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria que termina en impunidad", indicó.

Dejó en claro que ella representa a sus electores y no solo a los intereses del partido. "Yo estoy en el Congreso, no por la bancada, estoy en el Congreso para luchar por la gente que me lo ha pedido", enfatizó.

En ese sentido, señaló que en el caso de su colega Edwin Donayre se debe cumplir la sentencia tras lo dicho por los especialistas que ese fallo debe proceder. "La opinión consultiva de la Comisión Constitución no tiene efecto vinculante y las sentencias de los jueces se tienen que respetar", anotó.

Finalmente, precisó que en su bancada hay posiciones a favor y abstenciones respecto a que si se tiene que levantar el fuero a Donayre Gotzch.