Gloria Montenegro sobre declaración de Ernesto Blume : "Llama a la suspicacia" (ENTREVISTA)

Síguenos en Facebook

¿El premier ha dicho que ir al TC por la cuestión de confianza sería un error?

Eso solamente es poner zancadillas. Es no entender el mensaje de la ciudadanía, que nos pide urgencia en la reforma para solucionar el problema de tanta corrupción en el país. Son millones de soles los que se lleva la corrupción cada año. ¿Y de dónde viene? Viene de las bases, del sistema político, viene del financiamiento de partidos, de autoridades que estamos viendo. (...) También me parece increíble que una persona tan ecuánime como el señor (Ernesto) Blume (presidente del Tribunal Constitucional) haya adelantado opinión y hecho un informe en papel membretado, como si fuera una opinión colectiva, cuando es una opinión personal. Creo que esas cosas en lugar de sumar, en este ambiente, que necesita conciliar criterios, más bien dividen. Y ese no es su rol.

¿Cree que llama a la suspicacia porque exista detrás un interés político?

Así es. Espero que no sea así. Siempre he visto en él ecuanimidad, hemos conversado en reiteradas oportunidades. Realmente me llamó la atención esta intervención, cuando él no solo tiene que mostrar total independencia sino, siendo el presidente del TC, tiene que ser una persona totalmente íntegra e independiente. Claro, llama a la suspicacia, pero espero que no sea así.

Algunos congresistas cuestionan duramente el tenor de la carta de la cuestión de confianza...

En todo el tiempo que he estado en el Ejecutivo se ha hablado de dialogar y de mantener (el diálogo) a favor de cambio por un país que en el 20121 debe entrar al desarrollo integral. (...) Entonces no pueden decir que la firmeza del Presidente va más allá de lo permitido. Ellos tendrían que ver sus declaraciones. Tendrían que ver la cantidad de insultos desde diferentes frentes, tanto del aprismo como del fujimorismo, han hecho al Presidente. Así es que hay que tener autoridad moral para opinar en ese sentido.

¿Si se niega la confianza, el Ejecutivo está dispuesto a cerrar el Congreso?

La posición del Ejecutivo ha sido debidamente planteada por el Presidente y por el primer ministro; en el momento en que se ha planteado, todos los ministros han estado de acuerdo. Todavía tenemos hoy domingo, mañana lunes y el martes (los congresistas) pueden llegar con una visión clara de lo que necesita el país.

¿Qué tiene que decir de que su bancada (APP) haya votado para desestimar la acusación contra el fiscal supremo Tomás Gálvez?

Desconozco esos temas. He estado viajando toda la semana (…) todos los martes se reúne mi bancada, yo no he asistido.

¿Cree que su bancada se equivocó?

Desconozco. No he estado en los debates, pero sí te puedo dar mi opinión desde mi rol de congresista. He presentado denuncias contra (Pedro) Chávarry y contra Tomas Gálvez, y me mantendré fiel a mis principios.