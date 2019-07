Gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, reta al Estado de derecho: "Tía María no va"

Síguenos en Facebook

Una postura intransigente mostró el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, luego de que el Ejecutivo otorgara la licencia de construcción a la empresa Southern Copper Corporation para el proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia arequipeña de Islay.

Por esa razón, se ha anunciado una huelga general indefinida desde este 15 de julio en Islay.

Visita

Cáceres se presentó ante la comisión especial del Congreso que investiga la obra Majes-Siguas II, ubicada en Arequipa. Allí, la autoridad regional señaló que le preguntó al presidente Martín Vizcarra por qué dio el permiso de construcción de Tía María sin antes tener un consentimiento social.

“Yo le repito, como buen arequipeño: Tía María no va. El Presidente tiene que anular esa licencia de construcción; si no hay esa anulación, no hay diálogo”, señaló tajante.

Luego agregó: “¿De qué vamos a dialogar si no se ha tenido un permiso de licencia social del Valle de Tambo? Nosotros invocamos a la paz, pero, en todo caso, el presidente de la República tendrá que atenerse a las consecuencias”, señaló desafiante Cáceres.

En otro momento, el gobernador de Arequipa dijo que Vizcarra ha otorgado la licencia del proyecto Tía María a espaldas de la población arequipeña.

“Yo le imploraría al congresista que le diga al Presidente que no permita eso, porque él ha dado una licencia de construcción a espaldas del pueblo, al Valle el Tambo. Mi persona no está incitando huelgas, está previniendo”, sostuvo.

En ese contexto, cuando se le preguntó si se ratificaba en catalogar a Vizcarra como traidor, respondió: “Claro que sí”. Después aseveró que la licencia al proyecto constituye “una traición a Arequipa”.

En el mismo sentido, el alcalde de Arequipa, Omar Candia, dijo que le parece grave que el proyecto Tía María no sea consultado con la población y se pretenda imponer por el Ejecutivo.

Respaldo

Desde el otro lado, el vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, Raúl Jacob Ruisánchez, opinó que el proyecto Tía María sí cuenta con un respaldo de la mayoría de la población, pero que no se expresa de manera abierta.

Southern, como se sabe, es la empresa que tiene a su cargo el proyecto, cuya inversión estimada es de 2000 millones de dólares.

“Nosotros vemos que el proyecto ha avanzado muchísimo, pensamos que tiene un respaldo de lo que se llama la mayoría silenciosa, pero, en fin, el gobernador tiene una posición, y nosotros la respetamos”, dijo en declaraciones a RPP.

Jacob admitió, además, que lo que hace falta es resolver algunas dudas y preocupaciones de los ciudadanos.

“Hay un grupo de personas que tienen una posición de negativa radical al proyecto, a pesar de estar informados sobre las características y sobre los beneficios que traería a Islay y al país”, declaró.

Pasajes

En el Congreso, Alejandra Aramayo (FP) cuestionó que congresistas del Frente Amplio pretendan viajar a Arequipa, el lunes, para oponerse al proyecto con pasajes pagados por el Poder Legislativo.

Al respecto, Humberto Morales confirmó esa información y señaló que el periplo será parte de su “semana de representación”.