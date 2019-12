Se queda. El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Vicente Zeballos, anunció ayer que Ana Revilla se mantendrá como titular en el Ministerio de Justicia. Justificó la decisión del Gobierno al señalar que a un ministro de Estado no se le evalúa por comentarios, sino por los resultados como gestor público en el sector que encabeza.

La decisión del Ejecutivo sorprendió a propios y extraños. Hasta la hora en la que se convocó la conferencia de prensa -6 y 30 de la tarde-, todos los trascendidos apuntaban a a la salida de Revilla.

Habría sido en la propia reunión ministerial que, pese a la pública postura de Vizcarra en contra, la titular del Minjus fue blindada.

En la víspera, el jueves, el presidente de la República, Martín Vizcarra, había señalado que evaluaría la situación de la ministra con respecto a las declaraciones que brindó sobre el feminicidio ocurrido en El Agustino. Ayer, en Arequipa, ratificó que el Consejo de Ministros abordaría el tema.

La justificación

Sin embargo, Zeballos aseguró que la permanencia de Revilla en el Minjus no se discutió en la sesión del Consejo de Ministros. El titular de la PCM morigeró las críticas a lo manifestado por Revilla el pasado 24 de diciembre al considerarlo como “exabrupto” y un “comentario impertinente”; y precisó que los miembros del Gabinete son evaluados de manera permanente por Vizcarra.

"Este tema no se ha abordado en el Consejo de Ministros porque no es el espacio en el que se aborda. Un ministro está en constante evaluación y reitero mi respuesta anterior: A un ministro de Estado no se le puede evaluar por sus comentarios", sostuvo Zeballos.

Y agregó: "A un ministro de Estado se le evalúa de manera integral como gestor público, por sus lineamientos, por sus resultados; y a efecto de ello, es que no solamente la ministra en cuestión, sino todos los ministros estamos de manera permanente y recurrente siendo evaluados por el presidente", recalcó.

El premier aseguró que la aún titular del Minjus también "deplora sus propias declaraciones" y que lo acontecido no "debe confundir lo que es el actuar del Gobierno" en su lucha contra la violencia a la mujer: "Con el Gobierno tenemos una posición firme, clara y permanente de lucha contra todo tipo de manifestación y violencia contra la mujer".

Detalles

La noche del 24 de diciembre, Ana Revilla fue abordada por un grupo de periodistas que aguardaban a su salida de la misa de gallo en la Catedral de Lima. El motivo: que se pronuncie en torno a si consideraba que la captura del abogado Adolfo Bazán, acusado por los delitos de tocamientos indebidos y actos de connotación sexual, había sido utilizada para tapar la muerte de Jesica Tejeda y tres de sus cuatro hijos, a manos de su expareja Juan Huaripata Rosales, en El Agustino.

“Lamento fastidiarlo, pero, en verdad, hoy en día y en este momento estoy en pleno momento de Navidad”, fue la respuesta de la extitular de Justicia.

Ante la insistencia de la prensa, Revilla señaló que la Policía debió actuar cuando se informó del ataque a Tejeda.

Ante las críticas, la ministra aseguró en diversos medios que fue tomada "por sorpresa", que no comprendió la pregunta y se excusó de su respuesta ante su falta de experiencia política.

Se distancian

Horas antes de la reunión en la PCM, Edgar Vásquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, había sostenido que Revilla debió responder de forma más clara a las preguntas que la prensa formulaba sobre el cuádruple crimen que ocurrió en El Agustino.

"Pudo tener una reacción, por supuesto, más clara y contundente y haber evitado esta circunstancia que, como ha expresado el presidente (Martín Vizcarra) no nos podemos dar el lujo como autoridades de manifestar (como ella lo hizo)", indicó a Canal N.

“Aquí lo que tenemos que hacer todos, no solo es solidarizarse y sensibilizarse, que es una reacción natural, lo que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos porque en el Perú tenemos que erradicar la violencia contra la mujer”, concluyó Vásquez.

Ley agraria

De otro lado, el Consejo de Ministros acordó, mediante un Decreto de Urgencia (DU), dar el visto bueno al proyecto de ley (PL) que aprobó el Congreso, mediante el cual amplió la vigencia de la Ley 27360, de Promoción Agraria, del 2021 hasta el 2031.

La novedad del DU está relacionada con el aporte de los trabajadores del campo a EsSalud, actualmente en 4%. El PL que aprobó del Congreso, el 19 de setiembre de este año, dispuso incrementarlo hasta 6%. En tanto, el Consejo de Ministros acordó que haya un aumento progresivo hasta alcanzar el 9%, en el 2029.

Según explicó el ministro de Agricultura y Riego (Minagri), Jorge Montenegro, el DU aprobado busca dar más dinamismo al sector agropecuario, que involucre a las grandes empresas exportadoras, así como a las pequeñas y medianas, considerando que entre todas hay unos 400 mil trabajadores del campo que están formalizados. El PL que aprobó el Congreso y que recoge el DU, amplía el período vacacional de 15 a 30 días y aumenta el monto del jornal diario de S/ 36.29 a 39.16, lo que representa un incremento de 8%.

Al respecto, el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, así como la presidenta de Confiep, María Isabel León, saludaron la medida del Gobierno porque consideran que dará predictibilidad a las inversiones de largo plazo en el agro.

“Consolidará el crecimiento y desarrollo de trabajo formal y de las exportaciones de productos no tradicionales”, señaló la presidenta de Confiep.

En tanto, Amaro manifestó que se espera que se incremente la cobertura, infraestructura y atención en salud por parte del Estado a los trabajadores del agro y en las zonas rurales hasta llegar al 100% con una buena atención, y de forma oportuna. “Esto es para nosotros muy importante”, comentó a Correo.